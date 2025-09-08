W środku lasu natknęli się na spalony samochód

Do zdarzenia doszło w warszawskim Wawrze Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy w poniedziałek na Kontatk24. "Podczas spaceru w lesie natknęliśmy się na spalony samochód. To było w środku lasu, więc to było celowe działanie" - napisał czytelnik. Zaznaczył, że pojazd został znaleziony na terenie Wrzosowiska na Górze Lotników. Sprawę zgłosił policji.

Spalony samochód w środku lasu Źródło: Kontakt24

Sprawę bada policja

O sprawę zapytaliśmy tamtejszą policję. - Samochód został już formalnie przekazany właścicielowi przez policjantów z Wawra - podkreśliła rzeczniczka wawerskiej policji podinspektor Joanna Węgrzyniak. Jak dodała, nie ma wiedzy, czy właściciel fizycznie zabrał już pojazd. - Policjanci prowadzili na miejscu czynności, zabezpieczali ślady i wykonali oględziny - zapewniła rzeczniczka.

W jaki sposób auto znalazło się w środku lasu? - Najprawdopodobniej ma to związek ze zdarzeniem, do którego doszło jakiś czas temu. Około dwóch tygodni temu w wyniku rozboju miał zostać skradziony ten samochód mężczyźnie. Czynności w ramach tego postępowania trwają. Nikt nie został zatrzymany - przekazała nam dalej podinspektor Węgrzyniak.

Policjantka zastrzegła, że na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać.