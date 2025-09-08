Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wawer

W środku lasu natknęli się na spalony samochód

Spalony samochód w środku lasu
Do zdarzenia doszło w warszawskim Wawrze
Źródło: Google Earth
W warszawskim Wawrze spacerowicze natknęli się na spalony samochód. Osobowe auto znajdowało się w środku lasu. O zdarzeniu została poinformowana policja, która potwierdziła, że ma to związek z przestępstwem.

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy w poniedziałek na Kontatk24. "Podczas spaceru w lesie natknęliśmy się na spalony samochód. To było w środku lasu, więc to było celowe działanie" - napisał czytelnik. Zaznaczył, że pojazd został znaleziony na terenie Wrzosowiska na Górze Lotników. Sprawę zgłosił policji.

Spalony samochód w środku lasu
Spalony samochód w środku lasu
Źródło: Kontakt24

Sprawę bada policja

O sprawę zapytaliśmy tamtejszą policję. - Samochód został już formalnie przekazany właścicielowi przez policjantów z Wawra - podkreśliła rzeczniczka wawerskiej policji podinspektor Joanna Węgrzyniak. Jak dodała, nie ma wiedzy, czy właściciel fizycznie zabrał już pojazd. - Policjanci prowadzili na miejscu czynności, zabezpieczali ślady i wykonali oględziny - zapewniła rzeczniczka.

W jaki sposób auto znalazło się w środku lasu? - Najprawdopodobniej ma to związek ze zdarzeniem, do którego doszło jakiś czas temu. Około dwóch tygodni temu w wyniku rozboju miał zostać skradziony ten samochód mężczyźnie. Czynności w ramach tego postępowania trwają. Nikt nie został zatrzymany - przekazała nam dalej podinspektor Węgrzyniak.

Policjantka zastrzegła, że na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać.

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawiePolicja
Czytaj także:
Uroczystości pogrzebowe Stanisława Soyki
"Był kochającym człowiekiem, z sercem wielkim jak dźwięk jego głosu"
Praga Południe
Strażnicy graniczni interweniowali wobec agresywnej pasażerki na lotnisku
Trzy promile i awantura na lotnisku
Okolice
Policja przed budynkiem przy ul. Inżynierskiej 6 na warszawskiej Pradze
W tej interwencji zginął policjant. Jest wyrok
Praga Północ
Akcja służb w Rembertowie
Panzerfausty, granaty, bomby lotnicze. Arsenał na posesji w Rembertowie
Rembertów
Wizualizacja tramwaju na zieloną Białołękę
Tramwaj na Zieloną Białołękę bez wspólnego odcinka dla autobusów
Białołęka
Policjanci zatrzymali 39-latka, który posiadał i sprzedawał nielegalnie papierosy
Handlował nielegalnymi papierosami. "Paczki wysyłał poprzez podstawione osoby"
Okolice
Policjanci zatrzymali 42-letniego obywatela Gruzji
"Kiedy próbował zatrzymać mężczyznę, ten wyjął nóż i zaczął mu grozić". Deportacja
Ursus
Śmiertelny wypadek z udziałem ciągnika rolniczego
Traktorzysta wypadł z drogi, pasażer nie przeżył
Okolice
Akcja CBŚP w Warszawie
Sprzedawali nawet kilkaset działek dziennie. 14 zatrzymanych
Targówek
Policja zatrzymała 40-letniego obywatela Białorusi
Jest podejrzany o handel bronią i narkotykami. Poszukiwany w Marsylii, zatrzymany w Warszawie
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Wiadukt nabiera kształtów. Są pierwsze warstwy nawierzchni
Rembertów
Podpalił restaurację i rzucił się do ucieczki
Przytoczył oponę, podpalił restaurację. Później rzucił się do ucieczki
Badania archeologiczne w Zaborowie
Tajemnicza jama i zagadkowy pochówek psa
Okolice
Warszawskie zoo świętuje 40. urodziny szympansa Szymona
Szymon skończył 40 lat. Huczne urodziny w zoo
Praga Północ
Zderzenie na Puławskiej
Uderzył w drzewo, był pijany. Dwie osoby w szpitalu
Mokotów
Pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerem wzdłuż "wukadki". Trasa ma mieć ponad 20 kilometrów
Okolice
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Wyjące syreny w Warszawie. Znamy powody
TVN24
Policja: kierowca po wypadku próbował odjechać, zatrzymali go świadkowie
Śmiertelnie potrącił rowerzystę, próbował odjechać
Okolice
Łomianki
Wygląda jak pomost lub łódź. Wisła odsłoniła kolejną konstrukcję
Okolice
Kobieta uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem banku (zdj. ilustracyjne)
Uwierzyła znajomemu z portalu randkowego. Straciła duże pieniądze
Okolice
Fundamenty bramy-dzwonnicy w Siedlcach
"Była jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście"
Okolice
Trzy osoby jechały jedną hulajnogą
Trzy osoby na jednej hulajnodze
Wilanów
Wypadek śmiertelny w udziałem wojskowej ciężarówki
Tragiczny wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki. Jest decyzja prokuratury
Okolice
Cmentarz Powązkowski Wojskowy
Powstaną cyfrowe kopie pomników ze Starych Powązek
Wola
Strażnicy graniczni, zatrzymanie, lotnisko
Jeden przyleciał, drugi chciał lecieć. Obaj byli poszukiwani
Włochy
Intymny wideo czat zakończył się szantażem (zdj. ilustracyjne)
Znajoma z sieci, intymne nagranie i szantaż
Okolice
Wisła odsłoniła kolejny zatopiony obiekt
Niski stan Wisły. Motolotniarz zauważył tajemniczy obiekt
Klaudia Kamieniarz
Lotnisko Okęcie Chopina port lotniczy
Awaryjne lądowanie na Lotnisku Chopina
Włochy
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Frezowanie w dwóch dzielnicach. Wyznaczono objazdy
Wola
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
113 mandatów za jazdę hulajnogami elektrycznymi
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki