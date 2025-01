Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży otwarte. Pomoże młodym w kryzysie psychicznym 

Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży otwarte Źródło: TVN24

Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży to najnowocześniejsze tego typu miejsce w Europie. Najmłodszym pacjentom będzie udzielać kompleksowej, wszechstronnej i wysokospecjalistycznej pomocy. Budynek ma powierzchnię 6 tys. metrów kwadratowych, na których znajdują się dwie kliniki - psychiatrii i onkologii.

Wartość inwestycji to blisko 100 mln złotych. Finansowanie projektu zapewniło Ministerstwo Zdrowia oraz Fundacja TVN.

- Fundacja TVN od 23 lat angażuje się w budowanie lepszej, bardziej inkluzywnej i przede wszystkim nowoczesnej opieki zdrowotnej w Polsce. To centrum jest tego wspaniałym zwieńczeniem - poinformowała prezeska Fundacji TVN, Zuzanna Lewandowska. - Fundacja TVN pod swoim szerokim parasolem działań zawsze stara się odpowiadać na najbardziej pilne potrzeby społeczne oraz sytuacje kryzysowe. Tak było w przypadku pandemii, wojny w Ukrainie czy powodzi w Polsce. Niewątpliwie opieka nad stanem zdrowia psychicznego w naszym kraju jest kluczowym elementem tego, jakie w przyszłości będzie polskie społeczeństwo i nowe pokolenia.

Otwarcie Centrum Onkologii i Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Zdrowia Dziecka Źródło: Pawel Wodzyński/East News

"Wyjątkowy kamień milowy"

- Dzisiejszy dzień jest wyjątkowym kamieniem milowym w pracy Fundacji. Jest to ogromny projekt - mówiła Lewandowska podczas otwarcia Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży. Jak podkreśliła, placówka dostarcza rozwiązania, które są najnowocześniejsze i odpowiadają na najpilniejsze potrzeby społeczne.

- To jest bardzo nowoczesne centrum i nie czuć, że to jest szpital. To jest na światową skalę, a na pewno najlepsze w Europie tego typu miejsce, m.in. z powodu usytuowania w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie nasi pacjenci będą mogli otrzymywać kompleksową pomoc - stwierdziła. - To przykład tego, w jaki sposób ochrona zdrowia może w Polsce wyglądać i chcemy do tego przyłożyć naszą rękę, a na pewno nasze serca - podkreśla.

Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży Źródło: Fundacja TVN

"To ważny krok"

Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN, pełniąca jednocześnie funkcję Przewodniczącej Rady Fundacji TVN, przybliżyła historię powstania pomysłu na Centrum. - Pomysł powstał w 2000 roku, kiedy zaczęliśmy myśleć o tym, w jaki sposób uczcić wtedy 20-lecie Fundacji - mówiła. - Wówczas chciano, by było to coś na dużą skalę i będące trwałym, największym jednostkowym projektem dla Fundacji. Ważne było również to, by taki projekt mógł się dalej rozwijać. Tak właśnie powstał pomysł na wybudowanie Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży.

Otwarcie Centrum Onkologii i Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży Otwarcie Centrum Onkologii i Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum Zdrowia Dziecka Źródło: Pawel Wodzyński/East News Otwarcie Centrum Onkologii i Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży Źródło: TVN24 Otwarcie Centrum Onkologii i Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum Zdrowia Dziecka Źródło: Pawel Wodzyński/East News Otwarcie Centrum Onkologii i Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży Źródło: TVN24 Otwarcie Centrum Onkologii i Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży Źródło: TVN24 Otwarcie Centrum Onkologii i Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży Źródło: TVN24 Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży Źródło: Fundacja TVN Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży Źródło: Fundacja TVN

- Statystyki pokazują, że zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży dotykają aż 20-25 % populacji, a problem dodatkowo bardzo pogłębiła pandemia – poinformowała Kieli. – To ogromny problem, który dotyka tysięcy rodzin każdego dnia, które mierzą się z często dramatycznymi sytuacjami i niestety brakiem możliwości uzyskania natychmiastowej pomocy. Otwarcie Centrum Psychiatrii i Onkologii to ważny krok na drodze do zapewnienia młodym pacjentom właściwej opieki i leczenia. Dzięki temu wyjątkowemu miejscu i zaangażowaniu lekarzy będziemy w stanie skutecznie wspierać dzieci i młodzież w powrocie do zdrowia. Jestem dumna, że największy projekt w historii Fundacji TVN dziś staje się realnym miejscem wsparcia, które pacjentom da szansę szybszego pokonania choroby, a kolejnym pokoleniom lekarzy i specjalistów, pracy w miejscu, które będzie rozwijało ich doświadczenie - podkreśliła.

- Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie naszych widzów, którzy od razu uwierzyli w tej projekt i wspierali Fundację TVN wpłatami na rzecz budowy Centrum, ale także wielu firm i instytucji, które ogromnie przyczyniły się do tego, że tak ogromny i nowoczesny ośrodek medyczny mógł powstać tak szybko - przypomniała Kasia Kieli.

Jak dodaje, idea powstania Centrum Psychiatrii i Onkologii dała jednocześnie początek akcji "Zdrowie w głowie". - W jej ramach realizujemy budowę 30 przyszpitalnych gabinetów psychologiczno-psychiatrycznych na terenie całej Polski, a w planach mamy ich znacznie więcej - mówi.

Poradnia i oddział

W Klinice Psychiatrii mieści się poradnia, w tym siedem gabinetów (gabinety lekarskie, psychologiczno-terapeutyczne - indywidualne i grupowe oraz na terapię rodzinną). W Klinice mieści się też Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Placówka dysponuje pełną ofertą terapeutyczną ambulatoryjną. Wsparciem objęci zostaną rodzice pacjentów, prowadzone będą dla nich grupy wsparcia i warsztaty umiejętności rodzicielskich.

- Problemy psychiczne muszą być leczone w szpitalu wysokospecjalistycznym, bo tylko tam, gdzie jest intensywna terapia, możliwość wykonania całodobowo tomografii, RTG, rezonansu, można postawić właściwe rozpoznanie. Jest wiele zaburzeń psychicznych, które maskują choroby organiczne i wtedy jest potrzebne przekierowanie tego pacjenta natychmiast do wysokospecjalistycznej opieki pediatrycznej - mówi dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka Marek Migdał.

Jak zapowiedział podczas otwarcia, od 1 lutego będą przyjmowani pacjenci. - Mamy już daty ostrych dyżurów psychiatrycznych, gdzie będziemy zabezpieczali całą Warszawę. Przewidujemy, że na takich dyżurach będzie 30, 40 dzieci, które wymagają wsparcia. W skali roku to będzie kilkaset dzieci. Jednocześnie blisko 1000 dzieci w oddziale dziennym, który został zwiększony dwukrotnie i 7 tysięcy porad w poradni psychiatrycznej. To jest ta skala - podkreślił Migdał.

Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży Źródło: Fundacja TVN

Nie przez przypadek Kliniki Psychiatrii i Onkologii są obok siebie. Pacjenci onkologiczni wymagają szczególnej troski także pod kątem psychiki i sprzyjającego zdrowieniu otoczenia. Na oddziale znajdują się pomieszczenia dla rodziców, kuchnia, gabinety do rehabilitacji, gabinet psychologa, świetlica, sala doświadczenia świata. Będą też sale dwuosobowe, gdzie rodzic może nocować z dzieckiem. Niebawem na jednym z tarasów Centrum powstanie także nowoczesny ogród sensoryczny, który będzie pomagał w dbaniu o dobrostan młodych pacjentów powracających do zdrowia. Ogród zostanie sfinansowany dzięki darowiźnie, jaką Fundacja TVN otrzymała na ten cel od firmy Amazon.

Więcej przyjmowanych osób

Średnia, roczna liczba hospitalizacji wynosi ponad 3000 pacjentów. Dzięki nowej lokalizacji zwiększy się liczba przyjmowanych osób, a także poprawią się warunki lokalowe i komfort pacjentów.

- To, że zarówno diagnoza jak i terapia w Centrum będzie holistyczna, jest niezwykle ważne, ponieważ taki jest współczesny model w psychiatrii. Ta kompleksowość ma dwa wymiary. Z jednej strony, gdy choruje psychika, choruje ciało. I odwrotnie – gdy choruje ciało, choruje psychika. Nie da się tego oddzielić - powiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. – Dlatego najlepszym z możliwych pomysłów jest to, żeby oddział psychiatrii był w szpitalu, który ma specjalistów we wszystkich innych dziedzinach medycyny. Ogromnie się cieszę, że Ministerstwo Zdrowia mogło przyczynić się do powstania tego Centrum - zaznacza.

Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży otwarte Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży otwarte Źródło: Renata Kaznowska - Wiceprezydent m.st. Warszawy / Facebook Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży otwarte Źródło: Renata Kaznowska - Wiceprezydent m.st. Warszawy / Facebook Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży otwarte Źródło: Renata Kaznowska - Wiceprezydent m.st. Warszawy / Facebook Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży otwarte Źródło: Renata Kaznowska - Wiceprezydent m.st. Warszawy / Facebook Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży otwarte Źródło: Renata Kaznowska - Wiceprezydent m.st. Warszawy / Facebook Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży otwarte Źródło: Renata Kaznowska - Wiceprezydent m.st. Warszawy / Facebook Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży otwarte Źródło: Renata Kaznowska - Wiceprezydent m.st. Warszawy / Facebook