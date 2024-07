Zatrzymani w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. Przebywali w Polsce nielegalnie

Jednego z zatrzymanych szukała policja

Jak wymieniła rzeczniczka, Turkmen nie opuścił terytorium RP po odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej, Białorusin natomiast zgłosił się w ramach dobrowolnych powrotów, ale nie posiadał wymaganego dokumentu pobytowego, a do tego dokonał przekroczenia granicy wbrew przepisom z Niemiec do Polski.

- Podobnie zresztą jak obywatel Gruzji, który przyjechał nielegalnie do Polski z Niemiec bez ważnych dokumentów. Dodatkowo jego dane figurowały w systemie jako osoby poszukiwanej przez policję w celu zatrzymania i doprowadzenia do aresztu w celu odbycia kary. Czwartym z zatrzymanych cudzoziemców był obywatel Wietnamu, który nie wykonał decyzji zobowiązującej do powrotu z grudnia ubiegłego roku. Po zakończeniu czynności wobec cudzoziemca podjęto decyzję o doprowadzeniu go do PSG Warszawa-Okęcie celem przymusowej realizacji decyzji - podsumowała Bielec.