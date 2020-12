Nowa droga dla rowerów zamiast starego chodnika przy Dolinie Służewieckiej

Jak zaznacza Zarząd Dróg Miejskich, to inwestycja z budżetu obywatelskiego, a prace rozpoczęły się kilka dni temu. Dzięki budowie ciągu pieszo rowerowego, długiego na około 420 metrów, rowerzyści zyskają dojazd do Puławskiej od strony Parku Kozłowskiego. Do tej pory był tam stary, zniszczony chodnik.