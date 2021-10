Strażacy znów sprawdzają wentylację w tunelu POW. Podali termin decyzji

Kontrola prowadzona przez straż pożarną w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy trwa od poniedziałku. W piątek zapadnie decyzja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego - przekazał rzecznik mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej Karol Kroć. To drugie podejście strażaków. Podczas pierwszej próby zadymienia odmówili odbioru inwestycji.

Jest już opinia sanepidu, brakuje tej od strażaków

- Kontrolujący nie wnieśli uwag do dokumentacji ani do zrealizowanych robót - oświadczyła Tarnowska. - W toku jest kontrola straży pożarnej. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie - dodała.

Jak wcześniej informowała Tarnowska, ostatnim etapem procesu odbiorowego jest kontrola wojewody mazowieckiego. - Po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa oraz otrzymaniu opinii urzędnika bezpieczeństwa wyda zgodę na otwarcie tunelu. Ta decyzja da nam zielone światło na dopuszczenie do ruchu S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów wraz z tunelem - podała rzeczniczka, dodając, że według założeń stanie się to jesienią tego roku.

Konkretne terminy nie padają, kalendarzowa jesień trwa do 21 grudnia.

Fragment trasy S2 z mostem i tunelem

Od 22 grudnia 2020 roku kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z nowym mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy, to ok. 4,6 miliarda złotych, z czego blisko 1,7 miliarda to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.