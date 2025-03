Tarasowe ogrody Pałacu Krasińskich Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Zamknięte od niemal dekady tarasowe ogrody należącego do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Pałacu Krasińskich na Ursynowie zostaną udostępnione spacerowiczom. Przez wiele lat zabiegał o to jeden z dzielnicowych radnych Paweł Lenarczyk. Władze uczelni przekazały, że otwarcie nastąpi w kwietniu.

Pałac Rektorski SGGW powstał w XVIII wieku na zlecenie Izabeli Lubomirskiej z Czartoryskich. Niegdyś był siedzibą Juliana Ursyna Niemcewicza. Następnie przejęła i przebudowała go rodzina Krasińskich.

Kilka lat temu pałac przeszedł renowację. Władze uczelni odtworzyły też XIX-wieczny taras, fontannę i schody. Wyczyściły jezioro i sprowadziły specjalne gatunki roślin - takie jak kiedyś. Jednak od zakończenia rewitalizacji, czyli od 2016 roku, teren pozostaje zamknięty dla osób z zewnątrz.

- To ścisły rezerwat, a do ścisłego rezerwatu nawet ja nie mogę wchodzić. Będziemy krok po kroku prosić konserwatora zabytków i przyrody o wyłączenie tego terenu z rezerwatu. Wtedy prawo pozwoli na udostępnienie terenu każdemu, kto będzie tego chciał. To nie od nas zależy decyzja - mówił blisko dziewięć lat temu ówczesny rektor SGGW prof. Alojzy Szymański.

Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Kilka lat zabiegów radnego. Jest przełom

O udostępnienie ogrodów mieszkańcom oraz odwiedzającym Warszawę turystom przez wiele lat zabiegał ursynowski radny Paweł Lenarczyk. Kilka dni temu stowarzyszenie Otwarty Ursynów, którego członkiem jest Lenarczyk, poinformowało o przełomie w sprawie zamkniętego parku. W kwietniu ogrody zostaną otwarte dla odwiedzających.

"Nie byłoby to możliwe, gdyby nie świetna współpraca pomiędzy władzami uczelni i władzami samorządowymi dzielnicy Ursynów. Wielkie podziękowania należy złożyć obecnym władzom SGGW na czele z JM rektorem Michałem Zasadą, który doprowadził do zmiany w RDOŚ zasad korzystania z tego fragmentu Skarpy Warszawskiej. Wcześniej brak możliwości korzystania z tych ogrodów ograniczały przepisy prawa" - poinformował w tym tygodniu Otwarty Ursynów.

We wpisie zastrzeżono, że dokładny termin otwarcia zieleńca nie został jeszcze wyznaczony.

SGGW odbudowała zabytkową skarpę (zdjęcia z 2019 roku) Zabytkowa skarpa Źródło: tvnwarszawa.pl

Do końca marca mają usunąć połamane drzewa

Jak ustalił lokalny portal halourysnow.pl, RDOŚ zgodził się na zmiany dotyczące korzystania z parku już dwa lata temu. Dlaczego wówczas go nie otwarto?

Cytowany przez portal rektor uczelni prof. Michał Zasada wyjaśnił, że "w wyniku silnych wiatrów w 2023 i 2024 r., na terenie ogrodów tarasowych wywróceniu i złamaniu uległo kilka drzew, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia".

- Większość złomów i wywrotów została usuniętych własnymi siłami. Dwa złomy grubych konarów, zawieszone kilka metrów nad ziemią, między drzewami, nad ścieżką są wyjątkowo trudne do usunięcia z uwagi na brak możliwości użycia podnośnika koszowego. Dopiero w czwartym postępowaniu przetargowym udało się wyłonić zewnętrznego wykonawcę tych prac. Termin usunięcia zagrożenia mija 31 marca - przekazał prof. Zasada.

Rektor wyraził nadzieję, że ogrody zostaną otwarte z początkiem kwietnia. Warunkiem, który postawił RDOŚ jest zamykanie ogrodów na noc, od godziny 22 do 6.