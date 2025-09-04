Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

Parking IPN nie dla mieszkańców. Przeszkodą przepisy o działaniach antyterrorystycznych

Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Ursynowski radny zaproponował, żeby Instytut Pamięci Narodowej otwierał w weekendy szlaban na parkingu obok archiwum przy Kłobuckiej. Pomysł spotkał się z odmową. W odpowiedzi instytutu przytoczonej przez radnego padają argumenty o "ochronie informacji niejawnych" oraz "zagrożeniu terrorystycznym".

Z propozycją udostępnienia mieszkańcom parkingu należącego do Instytutu Pamięci Narodowej wyszedł dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej Michał Bartosik. Jak przypomniał, zwiększenie liczby miejsc parkingowych na Ursynowie było jego obietnicą wyborczą. W interpelacji poprosił władze dzielnicy o rozpoczęcie dialogu w tej sprawie.

Swoją prośbę argumentował tym, że rejon ulicy Kłobuckiej przeżywa w ostatnich latach dynamiczny rozwój. Wzniesiono tu wiele nowych bloków i lokali usługowych, lecz brakuje ogólnodostępnych parkingów.

"Problem ten staje się szczególnie odczuwalny w godzinach popołudniowych i w weekendy, kiedy mieszkańcy przyjmują gości lub korzystają z lokalnych usług. W pobliżu nie funkcjonują publiczne parkingi rotacyjne, a znaczna część miejsc znajduje się na terenach prywatnych i jest niedostępna dla ogółu mieszkańców" - opisał radny w swoim wystąpieniu.

Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Jak zauważył, wjazd na parking należący do IPN całodobowo jest wygrodzony szlabanem. W weekendy jest pusty, bo archiwum instytucji wtedy nie pracuje. "Około 20 miejsc postojowych, którymi dysponuje w odczuwalny sposób zmniejszyłoby problemy parkingowe w rejonie ulicy Kłobuckiej" - stwierdził Bartosik.

Podkreślił też, że udostępnienie parkingu mieszkańcom w soboty i niedziele nie wiązałoby się z koniecznością ingerencji w infrastrukturę czy organizację ruchu.

Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

"Parking zamiast służyć ludziom, stoi pusty"

Radny poinformował w środę w mediach społecznościowych, że IPN nie jest zainteresowany współpracą.

"Według pisma, mieszkańcy stanowią… zagrożenie dla 'ochrony informacji niejawnych', a Wasze rodziny odwiedzające Was w weekend - 'zagrożenie terrorystyczne'. Dlatego parking, zamiast służyć ludziom, stoi pusty za szlabanem. Sam nie wiem, jak skomentować taki absurd" - przyznał.

Przedstawiciele IPN przekazali w odpowiedzi na interpelację radnego, że "udostępnienie parkingu na potrzeby mieszkańców nie jest możliwe ze względu na realizację przez Instytut przepisów o ochronie osób i mienia, o ochronie informacji niejawnych oraz o działaniach antyterrorystycznych".

Jak wyjaśnili, z uwagi na ustawowe zadania IPN obiekt przy ulicy Kłobuckiej 21 musi także spełniać ustawowe warunki dotyczące jego statusu. Oznacza to, że podlega obowiązkowej ochronie, a służby wydają w odniesieniu do niego odpowiednie plany, certyfikaty, świadectwa i akredytacje.

Ustawili szlabany, bo mieszkańcy blokowali parking

Względy bezpieczeństwa nie są jedynym powodem odmowy. W odpowiedzi na interpelację czytamy, że udostępnienie mieszkańcom parkingu byłoby niezgodne z prawem. "Ustawodawca w ustawie o Instytucie nie delegował zadań zapewniania potrzeb bytowych lokalnych społeczności do realizacji przez Instytut, w związku z czym należy stwierdzić, że zakazane jest prowadzenie tego typu działalności" - tłumaczą przedstawiciele IPN.

Przypominają też, że wjazd na parking był niegdyś otwarty, ale wydzielono go szlabanami z powodu korzystania z niego przez osoby postronne, które blokowały miejsca przeznaczone dla IPN.

"Kierując się więc poprzednimi doświadczeniami, opisaną w piśmie formę weekendowego wykorzystywania parkingu, Instytut uznaje za niemożliwą do spełnienia. Należy zakładać, że pojazdy, które wjadą na parking w weekend, będą tam pozostawać również w dni powszednie, blokując w ten sposób miejsca parkingowe pracowników i gości Instytutu, a tym samym będą utrudniać prowadzenie działalności statutowej" - przekonują.

Będą nowe miejsca postojowe wzdłuż ulicy

Radny zapowiedział jednak, że mieszkańcy doczekają się niebawem nowych miejsc postojowych. Mają powstać w ramach prowadzonego remontu ulicy Kłobuckiej na odcinku między posesjami 10 i 18. "To efekt wielu spotkań, rozmów i konsekwentnego przypominania urzędnikom o realnych potrzebach mieszkańców" - podkreślił Bartosik we wpisie na Facebooku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Przybywa strażników miejskich, ale wakatów wciąż sporo
Śródmieście
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Mostek, który dzieli. Nie chcą kładki przez park
Dariusz Gałązka
Parking na placu Defilad
Duma i prowizorka. Obok nowego placu wiecznie tymczasowy parking
Piotr Bakalarski
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Remonty i utrudnienia w Warszawie
Czytaj także:
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Wielki pożar w Ząbkach. Jest ekspertyza stanu bloku
Klaudia Kamieniarz
Areszt dla podejrzanego o wyłudzenia i wymuszenia
Wyłudzenia, wymuszenia, groźby. "Sprawa budzi szczególne oburzenie"
Wypadek w miejscowości Tchórzowa
Van uderzył w drzewo, w środku było siedem osób
Wyprzedzał w miejscu niedozwolonym
Zaczęło się od wyprzedzania w niedozwolonym miejscu
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Mgła na Okęciu, opóźnione loty. "Widzialność słaba"
Włochy
Kierująca motocyklem zderzyła się z dzikiem
Jechała motocyklem, zderzyła się z dzikiem
Kierowca był pijany
Świadkowie zatrzymali pijanego kierowcę
Cudzoziemiec musi opuścić Polskę
Musieli opuścić Polskę i długo nie będą mogli wrócić
Monumentalna rzeźba "Tindaro" Igora Mitoraja na placu Trzech Krzyży w Warszawie
Monumentalna rzeźba na placu Trzech Krzyży
Śródmieście
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
"Próbował odebrać chłopcu telefon, uderzył go w twarz"
32-latka usłyszała 50 zarzutów, z powodu kryptowalut
Sprzedała dom i ma 50 zarzutów. Z powodu inwestycji w kryptowaluty
Wypadek na hulajnodze
15-latek jechał bez kasku, upadł i trafił do szpitala
Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie
Chcą zbudować nowy szpital
Ochota
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę audi
Brak tablicy rejestracyjnej był początkiem poważnych problemów
Ulice
Budowa Trasy W-Z, 1949
Budowali szybko i z rozmachem, dla trasy poświęcili cenny pałac
Dariusz Gałązka
Porzucone odpady w Mińsku Mazowieckim
Trzy zasypane drogi i ogromne koszty sprzątania
Klaudia Kamieniarz
Zmiany dla kierowców na Vogla
Bezpieczeństwo na tych przejściach ocenili na zero. Zainstalowali progi
Wilanów
21-latek został zatrzymany
21-latek usłyszał 24 zarzuty
Wola
Wypadek w miejscowości Wólka Kożuchowska
Auto na drzewie. Cztery osoby ranne, jedna w stanie ciężkim
Policjanci zatrzymali do kontroli 46-letniego kierowcę porsche
Jechał porsche, rozpędził się do 227 kilometrów na godzinę
Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
"Stwarzał zagrożenie na drodze"
Metroteka - biblioteka na stacji metra
Jedyna taka biblioteka w Polsce
Piotr Bakalarski
Miał uprawiać konopie włókniste, znaleźli indyjskie
Miał pozwolenie na uprawę konopi, ale nie tych, które znaleźli
48-latka usłyszała zarzuty
Wezwała karetkę, ratownikom groziła śmiercią
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Dwa rekordy jednego dnia. Wody w Wiśle jeszcze mniej
Śródmieście
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Mieszko R. trafił na zamkniętą obserwację psychiatryczną
Śródmieście
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
10-latek na hulajnodze zderzył się z rowerzystką. Kobieta ma złamaną rękę
Policjanci ze Śródmieścia szukają mężczyzny ze zdjęcia
Hulajnogą wjechał w wózek z niemowlakiem. Szukają go
Śródmieście
Takim przedmiotem 40-latek uderzył kobietę
Na ulicy "wyjął radio z wózka i uderzył nim kobietę"
Bielany
Utrudnienia po zderzeniu na S2
Zderzenie na moście, potężny korek na obwodnicy
Wawer

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki