"Z nieustalonych przyczyn zmieniła nagle pas ruchu". Zderzenie z radiowozem

Samochód osobowy i policyjny radiowóz zderzyły się na ulicy św. Andrzeja Boboli. Trzech policjantów trafiło do szpitala. Na miejscu pracują służby. Są utrudnienia w ruchu.

Do zdarzenia doszło na ulicy św. Andrzeja Boboli, przy skrzyżowaniu z Józefa i Jana Rostafińskich. Policjanci zgłoszenie otrzymali o godzinie 15.20.

- W zdarzeniu udział brały dwa pojazdy: suzuki oraz radiowóz policyjny. Ze wstępnych informacji policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierująca suzuki z nieustalonych przyczyn zmieniła nagle pas ruchu na przeciwległy i doszło do zderzenia z radiowozem. Suzuki uderzyło w jego bok - przekazał Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. - Trzech policjantów z radiowozu było opatrywanych, trafili do szpitala. Kierującej suzuki nic się nie stało. Wszyscy zostali przebadani pod kątem trzeźwości, byli trzeźwi - dodał policjant. Jak poinformował, utrudnienia mogą potrwać do godziny 17.30.