Zderzenie radiowozu z przewozem osób

Późnym wieczorem na zjeździe z ronda Radosława w Okopową doszło do zderzenia policyjnego mana z toyotą, która - jak ustalił nasz reporter - należy do przewozu osób.

- Wypadkowy bus drogówki zderzył się z toyotą, którą poruszali się obcokrajowcy. Z moich informacji wynika, że jest to auto przewozu osób - poinformował reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński.

Dowiedział on się również, że na miejsce było wzywane pogotowie ratunkowe, jednak nie wiadomo, czy ostatecznie ktoś pojechał do szpitala. - Radiowóz ma nieco zadrapany lakier, nieco bardziej rozbite jest drugie auto, ale nie wygląda to groźnie. Na miejsce przyjechały jednak duże siły policyjne: dwa radiowozy wypadkowe i dwa normalne. Trwają oględziny, policjanci sporządzają też dokładną dokumentację z racji tego, że w zdarzeniu uczestniczył samochód służbowy - relacjonował Zieliński.