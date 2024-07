Puławska bez tramwajów. Niektórzy pasażerowie są zagubieni

Pasażerowie mogą czuć się zagubieni. Na ulicy Puławskiej niektórzy czekają na tramwaj, który nie nadjedzie. W związku z kolejnym etapem na budowie trasy tramwajowej do Wilanowa, do 1 września zamknięte są odcinki tramwajowe w ciągu Marszałkowskiej i Puławskiej. Prace trwają też na Kercelaku.

Opisał oznaczenia na przystanku. Stoi tam wspomniana tablica informacyjna "ogłoszenie", na której jest informacja o zamknięciu odcinka tramwajowego. - Jest też napis, informujący o tym, że przystanek jest skasowany. Widnieje on w miejscu rozkładu jazdy. Również u góry wiaty przystankowej linie tramwajów, które podjeżdżają na przystanek są przekreślone na czarno - opisywał Klekocki. Kolejnym zwiastunem nieczynnego przystanku jest tablica elektroniczna, która powinna wyświetlać czas przyjazdu tramwajów. Jest ona wyłączona.

Puławska zamknięta dla tramwajów

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że od 29 lipca do 1 września zawieszone zostanie funkcjonowanie linii 4, 10, 11, 18.

Zmieni się trasa linii 31. Tramwaje pojadą od PKP Służewiec ulicami Woronicza i Puławską do pętli Wyścigi. Dodatkowo uruchomione zostanie w weekendy do początku września kursowanie linii 31.

Uruchomione zostaje kursowanie linii zastępczej 74 na trasie: Nowe Bemowo/Cm. Wolski, Wolska, Kasprzaka, Prosta, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, Nowowiejska, Marszałkowska, al. Solidarności, most Śląsko-Dąbrowski, Targowa, 11 Listopada, Odrowąża, Matki Teresy z Kalkuty, Rembielińska, Annopol, Żerań Wschodni.

Kolejna linia zastępcza 78 będzie kursowała na trasie Os. Górczewska, Górczewska, Powstańców Śląskich, Połczyńska, Wolska, Kasprzaka, Prosta, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, Nowowiejska, Marszałkowska, Andersa, Międzyparkowa, Słomińskiego, most Gdański, Jagiellońska i Żerań FSO.

Zmienione rozkłady jazdy

To nie koniec utrudnień dla mieszkańców Mokotowa. Skrzyżowanie Rakowieckiej z Wiśniową zostanie zamknięte od poniedziałku 29 lipca.

Do budynków po północnej stronie Wiśniowej kierowcy dojadą od ul. Batorego. Na odcinku od Narbutta do Rakowieckiej będą dwa kierunki ruchu. Z Rakowieckiej będzie można tu dojechać jednokierunkowym fragmentem Kazimierzowskiej i Narbutta. Inna droga poprowadzi ul. Madalińskiego i Kazimierzowską z ruchem dwukierunkowym.

Z kolei dojazd do Urzędu Dzielnicy Mokotów i budynków przy Rakowieckiej między Wiśniową a Sandomierską oraz przy skrzyżowaniu z Puławską będzie odbywał się ulicami Narbutta lub Madalińskiego i Sandomierską. Wyjazd z tego obszaru będzie Starościńską i Rejtana do Sandomierskiej.

Remont na Kercelaku

Puławska i Marszałkowska to nie jedyne odcinki, na których prowadzony jest remont. Od poniedziałku zaplanowano prace na Kercelaku oraz na przejeździe u zbiegu ulic Okopowej i Chłodnej.

Dla kierowców oznacza to brak skrętu z alei "Solidarności" w Okopową. Od strony alei Jana Pawła II będą trzy pasy prosto, a od Wolskiej dwa pasy do jazdy prosto i jeden do skrętu w stronę Grzybowskiej.