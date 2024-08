Zalanie S8 przypomniało o nieistniejącej już rzece

Nawalne deszcze, które przeszły przez Warszawę zalały jedną z najważniejszych arterii - trasę S8. "To zdarza się niemal przy każdej większej ulewie" - zauważają aktywiści z Miasto Jest Nasze. I przypominają, że kiedyś płynęła tam rzeka Rudawka.

S8 w dolinie Rudawki - rzeki, której już nie ma

Przypominają też, że zalania występują dokładnie miejscu, w którym trasa przebiega szlakiem płynącej kiedyś na powierzchni, a dziś zabetonowanej pod ziemią rzeki - Rudawki. "Nikt nie wziął tego pod uwagę przy jej projektowaniu i budowaniu. Tak się kończy opowiadanie bzdur pod tytułem 'nie róbmy polityki, budujmy drogi', a we współczesnej wersji: 'budujmy wielką infrastrukturę żeby dogonić Zachód, nieważne gdzie i za ile, rozwój nie ma barw politycznych! Otóż ma. Jeśli będziemy budować infrastrukturę niszcząc przyrodę i ignorując naukę (na przykład hydrologię albo fizykę atmosfery), to finał będzie zawsze taki sam" - oceniają.

Na tvnwarszawa.pl pisaliśmy już o tym, jak trudno ujarzmić nieistniejącą już rzekę. Proces realnego i formalnego znikania Rudawki udało się pokazać na wystawie Muzeum Woli w 2022 roku. W oparciu o miejskie dokumenty udało się dotrzeć do projektu kanału, w którym została częściowo ukryta jeszcze przed wojną. Badacze dotarli też do inwentaryzacji z 1976 roku - tej, która poprzedziła budowę Trasy Toruńskiej, czyli dzisiejszej S8. Trasy, która do Wisły dociera właśnie dawną doliną Rudawki.