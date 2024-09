Volkswagenem, który uderzył forda na Trasie Łazienkowskiej, jechało czterech młodych mężczyzn i 20-letnia kobieta – Paulina, która została ranna. Za nimi, kolejnym samochodem, jechali ich znajomi. Zdaniem policjantów auta mogły się ścigać. Po zderzeniu wszyscy mieli wspólnie ustalać fałszywą wersję zdarzeń, a kierowca uciekł. - On się przyznał, że prowadził, mam to w wiadomościach w telefonie – opowiada matka Pauliny. Materiał "Uwagi!" TVN.

Do wypadku doszło 15 września na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Na szerokiej i niemal pustej w nocy jezdni rozpędzony volkswagen uderzył w tył prawidłowo jadącego forda, którym do domu wracała czteroosobowa rodzina.

- Jak dojechałem na miejsce, to jedna z osób była już przykryta workiem, to był 37-latek. Kobieta i dzieci były w karetkach, ich stan był ciężki – mówi dziennikarz Łukasz Rytel z serwisu internetowego Miejski Reporter.

W sekundzie życie jadącej fordem rodziny zmieniło się w koszmar. 37-letni mężczyzna zginął na miejscu. Jego żona oraz dzieci – 8-letnia dziewczynka i 4-letni chłopiec - w ciężkim stanie trafili do szpitala.

Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej

Volkswagenem, który uderzył forda, jechało czterech młodych mężczyzn i 20-letnia kobieta – Paulina, która została ranna. Za nimi, kolejnym samochodem, jechali ich znajomi. Zdaniem policjantów auta mogły się ścigać. Po zderzeniu wszyscy mieli wspólnie ustalać fałszywą wersję zdarzeń, a kierowca uciekł.

- Wzięłam telefon i dzwonię do niego. Zapytałam: "Co z Pauliną?", a on: "Co mam pani powiedzieć?" Mówił, że zabił człowieka. On już wiedział. Zapytałam: "Jakiego człowieka? Co się stało?". Padło, że on zabił człowieka i ucieka. Zapytałam, co z moją córką, jakiego człowieka zabił. On się rozłączał – opowiada "Uwadze!" TVN matka Pauliny.

Choć 20-latka z volkswagena wymagała natychmiastowej pomocy, to żaden z mężczyzn jej nie udzielił. Co więcej, mieli odganiać świadków, którzy chcieli pomóc kobiecie.

- Jeden ze świadków, to była kobieta, podbiegła do Pauliny z apteczką, a oni do niej "Wyp… od niej" – przytacza matka Pauliny.

- Osoby te, nie dość, że nie udzieliły pomocy, to również uniemożliwiały udzielenie pomocy jednej z pasażerek, która była pokrzywdzona, wręcz odganiały osoby, które proponowały pomoc, które chciały udzielić pomocy – potwierdza Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- Taki był plan, że zwalą na Paulinkę, że to ona prowadziła. Twierdzili, że pewnie nie przeżyje. A jemu kazali spier...ać, Łukaszowi – dodaje matka Pauliny.

26-letni Łukasz poznał 20-letnią Paulinę, na stałe mieszkającą z matką w Szwecji, zaledwie kilka miesięcy temu podczas wizyty dziewczyny w Polsce.

- Parą byli bardzo krótko, gdzieś od początku sierpnia – mówi matka Pauliny. I dodaje: - Ja tego Łukasza w ogóle nie znałam, przyleciał do Paulinki 1,5 tygodnia temu. Był bardzo grzeczny, miły, sympatyczny. Pytałam, czym się zajmuję, powiedział, że ma swoją wypożyczalnię aut. Zapytałam Paulinkę: po co ci chłopak w Polsce? Mieszkasz w Szwecji. Wydaje mi się, że ona nie wiedziała, jakim on jest człowiekiem, czym się zajmuje, bo raczej nie związałaby się z nim.

Kim jest Łukasz Ż., który jechał volkswagenem na Trasie Łazienkowskiej?

Kim naprawdę jest Łukasz Ż.? Dotarliśmy do wieloletniej znajomej mężczyzny, która zgodziła się o nim opowiedzieć.

- W ogóle nie zdziwiło mnie, że to on. Jak się prowadzi taki tryb życia, jeździ się samochodem w taki sposób przez tyle lat, to w końcu musi stać się tragedia – usłyszeliśmy.

- Kilka razy tracił prawo jazdy. Za jazdę pod wpływem, za nieprzepisową jazdę. Wiem, że kiedyś staranował płot i wjechał na czyjąś posesję. Poszedł wtedy za to siedzieć – dodaje nasza rozmówczyni.

- Miał pieniądze i zawsze bardzo obnosił się z tym, że je ma. Zawsze miał dużo gotówki przy sobie. Wiem, że samochody zmieniał kilkakrotnie. Były to drogie fury - opowiada.

Czym Łukasz Ż. się zajmował?

- Według mnie był dilerem, ponieważ zawsze miał przy sobie bardzo duże ilości kokainy, a to jest drogi narkotyk – przypuszcza nasza rozmówczyni.

- Wyróżniał się. Drogo ubrany gościu, który ma ze sobą dużo pieniędzy i cały czas wlewa w siebie alkohol, cały czas sypie wszystkim kreski z koksu, a do tego jest głośny, wysoki. Zawsze zwracał uwagę – mówi nasza rozmówczyni.

- Myślę, że córka nie znała jego przeszłości – uważa matka Pauliny. I dodaje: - Ona jest najwspanialszą córką na świecie, moją przyjaciółką, nie tylko córką. Po prostu trafiła na złego człowieka.

Paulina przyleciała ze Szwecji z matką i Łukaszem Ż.

O tym, że Paulina znalazła się w pędzącym Trasą Łazienkowską volkswagenie, zdecydował przypadek. Kilka dni wcześniej Łukasz Ż. odwiedził dziewczynę w Szwecji i razem z nią i jej matką przyleciał do Polski dwa dni przed wypadkiem.

- Przylecieliśmy w trójkę, bo rodzina zrobiła mi 40. urodziny – mówi matka Pauliny.

- Jest na nią bardzo duży hejt. Życzą jej śmierci, żeby zdechła. Z jakiej racji? Przecież ona nikomu nie chciała zrobić krzywdy. To nie ona prowadziła – zaznacza matka 20-latki i przyznaje: - Ja też w środku jestem na nią zła, bardzo, ale niech nas nie hejtują, bo my też cierpimy. Ich było trzech, ona była jedna.

"On się przyznał"

Łukasz Ż. po wypadku kontaktował się z matką Pauliny.

- Całą niedzielę do mnie wydzwaniał. Że on ucieka, do Hiszpanii. (…) Ostatni telefon, jaki od niego odebrałam, był chyba około godz. 6-7. Krzyczałam do niego, a on: "Co pani na mnie krzyczy, to nie jest moja wina, to nie ja prowadziłem!". Przeklinałam do niego, mówiłam: "Ty 20 minut temu sam się przyznałeś. Co ty k… robisz?". On się przyznał, że prowadził, mam to w wiadomościach w telefonie – opowiada matka Pauliny.

Łukasz Ż. uciekł, ale nie – jak zapowiadał – do Hiszpanii, lecz do Niemiec. Pięć dni po wypadku zgłosił się do szpitala w Lubece, bo rany, których sam doznał podczas zderzenia, wymagały lekarskiej pomocy. Medycy powiadomili policję, a ta zatrzymała mężczyznę.

Łukasz Ż. czeka na ekstradycję do Polski, a prokuratura zapewnia, że w przypadku Niemiec z przekazaniem mężczyzny polskiemu wymiarowi sprawiedliwości nie będzie kłopotów.

