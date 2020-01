Radiowóz na sygnale zderzył się z autem "na minuty"

Do kolizji policjantów z prowadzącym samochód jednej z wypożyczalni doszło przed godziną 15. Radiowóz jechał aleją Jana Pawła II w kierunku południowym i uderzył w bok toyoty, która opuszczała rondo, wjeżdżając w Aleje Jerozolimskie w kierunku placu Zawiszy.

Potwierdza to zapis kamery rejestrującej całodobowo sytuację drogową na rondzie Czterdziestolatka, który jest dostępny w serwisie Youtube. Na nagraniu widać, że radiowóz zbliża się do ronda z włączonym kogutem. W jego kierunku nadjeżdżają dwa auta osobowe: jedno zatrzymuje się, drugie jedzie dalej. I to właśnie ono chwilę później zostaje uderzone przez policyjny samochód.