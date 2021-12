Pusta Dolina Służewiecka. Efekt otwarcia tunelu

Jeszcze kilka dni temu była to jedna z najbardziej zakorkowanych ulic w Warszawie. W czwartkowe popołudnie w Dolinie Służewieckiej próżno szukać korka. - Ulica jest całkowicie przejezdna w obie strony. To efekt otwarcia tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy - ocenia reporter tvnwarszawa.pl.

Zastrzec trzeba, że w przedświąteczny czwartek ruch w niemal całym mieście jest mniejszy niż zwykle. - Mniej zakorkowana niż normalnie o tej porze jest Trasa Łazienkowska. Przejezdne są Aleje Jerozolimskie, most Gdański, aleja Prymasa Tysiąclecia. Korków nie ma też na drogach wyjazdowych z miasta. Pusto jest także w Dolinie Służewieckiej - opisywał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

- Od otwarcia tunelu minęło dopiero kilka dni i to na pewno za krótki czas, żeby móc ocenić jak to wpłynęło na ruch w innych częściach miasta, to już widać, że wielu kierowców woli korzystać z POW, niż wjeżdżać w dotychczas zawsze zakorkowaną Dolinę - podsumował.