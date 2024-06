W czwartek rano doszło do potrącenia 13-latka na przejściu dla pieszych na ulicy Płockiej. Ranny chłopak został zabrany do szpitala. Policjanci przebadali kierującą narkotestem - wykazał, że 24-latka była pod wpływem kokainy. Narkotyki znaleziono też w jej samochodzie.

Jak przekazał nam Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, do zdarzenia doszło około godziny 10.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do potrącenia 13-letniego chłopca przez kierującą samochodem marki Toyota. Miało to miejsce na przejściu dla pieszych. W związku ze zdarzeniem nastolatek trafił do szpitala. Policjanci wykonali narkotest u kierującej toyotą, który wyszedł pozytywny. Wykazał obecność kokainy w organizmie - poinformował policjant.