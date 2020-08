Było czerwone, ale nie zamierzał czekać. O włos od potrącenia pieszej na Mokotowie

Film powstał we wtorek rano przy skrzyżowaniu Żwirki i Wigury z Racławicką. Jak opisywał jego autor, było około godziny 6.30, gdy w drodze do pracy zatrzymał się na czerwonym świetle. Nagle z jego prawej strony, na środkowym pasie jezdni pojawiła się ciemna toyota.

Ruszył na czerwonym

- Ten samochód minął mnie, na chwilę zatrzymał się na czerwonym świetle, a potem ruszył do przodu - opowiadał pan Andrzej. Później, co widać na filmie, toyota tuż przed przejściem dla pieszych gwałtownie zjechała na prawy pas, by ominąć pokonującą pasy kobietę. Chwilę później jej kierowca odbił z powrotem na środek jezdni, bo tuż za przejściem zatrzymał się autobus komunikacji miejskiej.