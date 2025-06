Naprawią jezdnię na warszawskim odcinku trasy S8

Drogowcy wymienią nawierzchnię na fragmencie trasy S8 Źródło: GDDKiA

Prace obejmą odcinek trasy S8 pomiędzy ulicami Księcia Janusza i Lazurową. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała, że we wtorek i środę 17 i 18 czerwca, w godzinach od 20 do 7 zostanie sfrezowana nawierzchnia, a pondato drogowcy wykonają tymczasowe oznakowanie poziome.

Następnie między piątkiem a sobotą 20 i 21 czerwca, również od 20 do 7 ułożona zostanie nowa warstwa ścieralna nawierzchni. "Prace będą wykonywane połówkowo, na jezdni w kierunku Białegostoku. W trakcie ich wykonywania kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu z ograniczeniem prędkości do 60 km/h" - informuje GDDKiA.

Kolejny etap w wakacje

Drogowcy wyjaśnili, że prace na pozostałej części S8 pomiędzy węzłami Konotopa a Prymasa Tysiąclecia, z wyłączeniem wyremontowanego wcześniej odcinka, przeprowadzone zostaną w wakacje. Ich zakres będzie dokładnie taki sam - frezowanie starej nawierzchni, ułożenie nowej i wykonanie nowego oznakowania poziomego.

"W celu zminimalizowania utrudnień prace będą prowadzone w godzinach nocnych na odcinkach o długość ok. 1 km jednej jezdni. Kierowcy będą mieli wtedy do dyspozycji dwa pasy ruchu. Roboty w pierwszej kolejności będą prowadzone na jezdni w kierunku Białegostoku, a po ich zakończeniu na jezdni przeciwnej, w stronę Poznania" - wskazała GDDKiA.

Ponad 100 tys. pojazdów na dobę

Droga ekspresowa S8 pomiędzy węzłami Konotopa i Prymasa Tysiąclecia została udostępniona kierowcom w styczniu 2011 roku. To jeden z najbardziej obciążonych ruchem odcinków dróg w kraju. Średnio w ciągu doby przejeżdża nim od 105 do 125 tys. pojazdów, a w tym 12-13 tys. ciężarówek.

