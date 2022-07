Zakaz im niestraszny. Kierowcy wciąż wjeżdżają na plac Pięciu Rogów. Sadzawka już zepsuta

Kamery skanujące rejestracje wjeżdżających na plac Pięciu Rogów aut nie odstraszyły kierowców. Pomimo że obowiązuje zakaz ruchu, kierowcy wciąż próbują tam wjeżdżać. Sytuację kontrolują strażnicy miejscy, ale ograniczają się do pouczeń. Mandatu nie wystawili ani jednego.

Plac Pięciu Rogów został oficjalnie otwarty we wtorek. W założeniu miał poprawić komfort pieszych przez ograniczenie do minimum obecności samochodów. Od teraz legalnie na plac można wjechać tylko z identyfikatorami NC. Zamontowane kamery skanują rejestracje i sprawdzają, czy dany samochód jest upoważniony do wjazdu. Dane kierowców łamiących przepisy mają być przesyłane policji. Ale jak dotąd kamery nie wystarczają. Sytuację na placu obserwował w środę reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.