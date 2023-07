"Od śmierci do życia". Marsz Pamięci przejdzie ulicami dawnego getta

W piątek wieczorem ulicami Warszawy przejdzie 12. Marsz Pamięci. Jego uczestnicy i uczestniczki upamiętnią ofiary wielkiej akcji deportacyjnej w getcie warszawskim i tych, którzy stawili opór. Początek przy Umschlagplatz. - Nasz marsz idzie "od śmierci do życia". Chcemy odwrócić tę myśl, że (...) po ludziach, którzy wyjechali, zostali zabrani do Treblinki przez okupantów niemieckich, nie pozostał żaden ślad - mówiła na antenie TVN24 Monika Krawczyk, dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego.

- Przejdziemy do skweru przed kinem Muranów. Marsz upamiętnia getto warszawskie i (pokazuje - red.) pamięć o ludziach, którzy zginęli, byli wywiezieni do Treblinki. Ta wielka akcja deportacyjna prowadzona przez Niemców zaczęła się 22 lipca 1942 roku, my w przeddzień chcemy o tym przypomnieć - wyjaśniła dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego, które była gośiem piątkowego "Wstajesz i wiesz".

Marsz w tle rocznicy powstania w getcie

- Co ze wszystkimi osobami, które działały na rzecz społeczeństwa? Samopomocy, tajnego nauczania, takich ludzkich spraw, których sobie pomagali, okazywali współczucie i serdeczność. To pokazujemy przez naszą wystawę czasową, która właśnie na zakończenie marszu będzie otwarta przed kinem Muranów. Składa się ona z roślin, które jako pierwsze pojawiły się na gruzach Warszawy i zostały skatalogowane już w 1945 roku przez pracowników Biura Odbudowy Stolicy - dodała dyrektorka.

Dokumentowali życie w zamkniętej dzielnicy

- Ale taką osobą, którą ja chciałam tutaj dzisiaj przywołać jej ducha to jest Tosia Altman, która była łączniczką ruchu młodzieżowego Ha-Szomer Ha-Cair, organizacji syjonistyczno-socjalistycznej, która jeździła po całej Polsce. Między innymi ona i Fruma Płotnicka odkryły obóz zagłady w Sobiborze i przywiozły te informacje do Warszawy za sprawą kontaktów z polskim podziemiem - delegatury rządu na kraj. Te informacje dotarły także do Londynu, do aliantów, świadomość Zagłady, tego, co się dzieje z Żydami w okupowanej Polsce trafiła do uszu ważnych ludzi na świecie - wskazała Krawczyk.