Na S7 między Tarczynem a Lesznowolą jest już nawierzchnia. "Termin otwarcia zależy od pogody"

Drogowcy podsumowali we wtorek postępy na budowie odcinka trasy ekspresowej S7 między węzłami Lesznowola - Tarczyn Północ. To ostatni, wciąż przygotowywany fragment nowej ekspresówki, łączącej Warszawę z Grójcem. Według Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, wykonawca zrealizował już około 64 procent inwestycji. Na trasie głównej ułożona została już nawierzchnia i wykonywane jest oznakowanie poziome. Zdaniem GDDKiA, prace w ciągu głównym zbliżają się ku końcowi. Na węzłach Tarczyn Północ., Antoninów oraz Złotokłos realizowane są roboty bitumiczne wraz z oznakowaniem poziomym. Trwają również roboty wykończeniowe na mostach. Budowane są ekrany akustyczne i wygrodzenie trasy. Wykonywane są także prace w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjny

Pogoda może spowolnić tempo prac

Zaznaczyła, że zgodnie z umową zakończenie wszystkich prac przewidziane jest w pierwszym kwartale 2024 roku. Dodatkowo do końca III kwartału 2024 roku wykonawca wyremontuje 17 kilometrów obecnego przebiegu drogi krajowej numer 7, od Sękocina Starego do Rembertowa.

Wykonawca oczekuje dodatkowych pieniędzy

Trasa S7 Warszawa - Grójec

Nowa trasa ekspresowa rozpoczyna się na węźle Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy i kończy na istniejącej obwodnicy Grójca. Ma dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu. Dostęp do nowej drogi zapewnią węzły: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe. Ruch lokalny będzie obsługiwany poprzez budowane drogi serwisowe. Ponadto powstają obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja była podzielona była na trzy zadania. "A" to odcinek od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km, "B" - od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km i "C" - od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km.