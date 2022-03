Wojskowa karetka przebiła barierki i wpadła do rowu. Lądował śmigłowiec LPR

czytaj dalej

Do sądu trafił akt oskarżenia Patryka D., który latem ubiegłego roku śmiertelnie potrącił niepełnosprawnego mężczyznę na Marszałkowskiej. Jak ustalili biegli, tuż przed uderzeniem w pieszego, kierowca białego porsche 911 miał na liczniku co najmniej 137 kilometrów na godzinę. Nie przyznaje się do winy.