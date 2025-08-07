Logo TVN Warszawa
Warszawa
Weekendowe prace na kilku ważnych ulicach

Źródło: ZDM
Na weekend wykonawca trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego zaplanował kolejne zmiany w ruchu. Część z nich będzie dotyczyć Alej Jerozolimskich, pozostałe ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Drogowcy pracować będą natomiast na ulicach Pułkowej i Połczyńskiej, gdzie zajmą się między innymi wymianą nawierzchni.

Trwa budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego. Przy Alejach Jerozolimskich wykonawca inwestycji zacznie budowę ścian szczelinowych i stropu tunelu prowadzącego do podziemnego przystanku, który powstał w ramach przebudowy stacji kolejowej. Z kolei w Parku Pięciu Sióstr wybierany jest grunt spod gotowego już stropu.

W nocy z piątku na sobotę, z 8 na 9 sierpnia zostaną wprowadzone zmiany w Alejach Jerozolimskich. Przez około dwa tygodnie przy Dworcu Zachodnim do centrum będą prowadziły dwa pasy. W przeciwnym kierunku nadal będą trzy pasy – dwa ogólnodostępne i buspas.

W weekend, od nocy z piątku na sobotę, z 8 na 9 sierpnia, do niedzieli wieczorem będzie zwężony fragment ulicy Grójeckiej przy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Na skrzyżowaniu jadący w obu kierunkach będą mieli do dyspozycji tylko po jednym pasie.

Z niedzieli na poniedziałek, czyli z 10 na 11 sierpnia, tramwajarze zmienią organizację ruchu na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. – pomiędzy Szczęśliwicką i Białobrzeską. Kierowcy pojadą w obu kierunkach jezdnią zazwyczaj prowadzącą w stronę Grójeckiej, a roboty przeniosą się na drugą nitkę.

Źródło: Infoulice Warszawa

Otwarty zostanie fragment Szczęśliwickiej w kierunku Rokosowskiej. Połączenie z Bitwy Warszawskiej 1920 r. odzyska także ulica Orzeszkowej. Zamknięty zostanie odcinek ulicy Białobrzeskiej od Bitwy Warszawskiej 1920 r. do Przemyskiej. Tak będzie do 23 sierpnia.

Autobusy zmienią trasy

Autobusy linii: 157, 191 i N43 zmienią swoje trasy w obydwu kierunkach. Autobusy 191 i N43 od skrzyżowania ulicy Grójeckiej i Kopińskiej pojadą Kopińską, Sokołowskiego „Grzymały” i Alejami Jerozolimskimi, skąd wrócą na swoje stałe trasy. Z kolei linia 157 będą jeździła z ulicy Kopińskiej: Sokołowskiego „Grzymały”, Szczęśliwicką i Bitwy Warszawskiej 1920 r. do Białobrzeskiej i powróci do stałej trasy.

Prace na Pułkowej

W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię na ulicy Pułkowej. Prace rozpoczną się w piątek, 8 sierpnia, o godzinie 22. Roboty zakończą się w poniedziałek, 11 sierpnia, do godziny 4.

Drogowcy zamkną jezdnię do centrum, pomiędzy Wóycickiego i Heroldów. Kierowcy pojadą w obu kierunkach nitką prowadzącą do Łomianek. Będą tu mieli po jednym pasie w każdą stronę. Z kolei ul. Dzierżoniowska straci połączenie z Pułkową.

Źródło: Infoulice Warszawa

W piątek autobusy linii 114 do Bramy Głównej Cmentarza Północnego pojadą Pułkową i Wóycickiego. Z kolei w sobotę i niedzielę skończą trasę na pętli Metro Młociny. Autobusy linii 181 i 409 na Cmentarz Północny także pojadą ulicami Pułkową i Wóycickiego. Krótszą trasę będą miały za to autobusy nocne N41 – dojadą do ronda u zbiegu ulicy Marymonckiej, Pułkowej i alei Wittek.

Połczyńska do remontu

Jedna z wylotówek ze stolicy przejdzie remont. Drogowcy poprawią podbudowę jezdni, wymienią krawężniki i ułożą nowy asfalt. Początek pierwszego z nich zaplanowano na piątek, 8 sierpnia, około godziny 24.

Drogowcy zamkną jezdnię w stronę granicy miasta, od ulicy Fort Wola do Powstańców Śląskich. Kierowcy pojadą drugą nitką w obu kierunkach. W stronę trasy S8 będą dwa pasy, a do centrum pozostanie jeden.

Nie będzie można skręcić w lewo z Połczyńskiej w Dźwigową. Tablice informacyjne wskażą objazd do alei 4 Czerwca 1989 r. i dalej Ryżową. Jadący od strony Ożarowa Mazowieckiego będą mogli skręcić w lewo w ulicę Powstańców Śląskich, ale nie będzie skrętu w lewo, w ulicę Fort Wola.

Autobusy linii 194 w kierunku PKP Gołąbki pojadą prosto ulicą Połczyńską do alei 4 Czerwca 1989 r. i swojej stałej trasy.

Prace na jezdni w stronę trasy S8 potrwają do końca wakacji. Dodatkowo w długi weekend sierpniowy zamknięte zostanie połączenie z ulicą Powstańców Śląskich. W ostatnim etapie drogowcy przeniosą się na jezdnię do centrum, pomiędzy Dźwigową a wiaduktem nad torami kolejowymi.

Autorka/Autor: red.

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

