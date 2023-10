"Wyraził żal", ale do spowodowania wypadku, w którym zginęła była posłanka, nie przyznaje się

Ruszył proces w sprawie wypadku drogowego, w którym zginęła była posłanka i szefowa radomskiego sanepidu Lucyna Wiśniewska. Oskarżony o spowodowanie wypadku 59-letni mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Na pierwszej rozprawie odczytany został akt oskarżenia . 59-letni mieszkaniec Opatowa (Świętokrzyskie) został oskarżony o umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Według śledczych, mężczyzna, kierując samochodem marki Volvo, wykonał niedozwolony manewr wyprzedzania na oznakowanym skrzyżowaniu, jadąc z nadmierną prędkością, która wynosiła 151 kilometrów na godzinę, czym doprowadził do zderzenia z prawidłowo poruszającym się mercedesem, którym kierowała Lucyna Wiśniewska.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu Arkadiusz Guza poinformował PAP, że 59-latek nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Odpowiadał jedynie na pytania swojego obrońcy. - Oskarżony wyraził natomiast żal i skruchę w związku z zaistnieniem wypadku - powiedział rzecznik. Za zarzucony czyn grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Szefowa sanepidu, lekarka, posłanka

Tragiczny wypadek wydarzył się 30 października 2022 roku na drodze krajowej nr 9 w Modrzejowicach, w okolicach Skaryszewa (Mazowieckie). Zginęła w nim szefowa radomskiego sanepidu Lucyna Wiśniewska. Była lekarzem neurologiem. W latach 90. pełniła m.in. funkcję lekarza wojewódzkiego województwa radomskiego. Później została zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie i Radomiu. Do 2005 r. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Należała do współtwórców radomskiej organizacji Środowiska Inicjatywa, działała w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich. W wyborach parlamentarnych w 2005 r. została wybrana do Sejmu V kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu radomskiego. 27 kwietnia 2007 r. przeszła do Prawicy Rzeczypospolitej.