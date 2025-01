Nagrali nielegalne wyprzedzanie ciężarówki na S7 Źródło: KPP w Piasecznie

Półtora roku temu weszły w życie nowe przepisy Kodeksu drogowego zakazujące wyprzedzania się ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i upłynnienie ruchu, który bardzo często tamowany był przez wyprzedzające się pojazdy ciężarowe.

- I choć przepisy obowiązują od dość dawna, to jednak nie wszyscy kierujący samochodami ciężarowymi o nich pamiętają i się do nich stosują. Niechlubnym przykładem tego jest postawa kierującego ciężarowym volvo, który został zatrzymany do kontroli drogowej we wtorkowe popołudnie 7 stycznia 2025 roku, na drodze ekspresowej S7 - informuje starszy aspirant Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Tysiąc złotych mandatu za nielegalne wyprzedzanie

Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki, którzy wcześniej nagrali jego nielegalny manewr. - 44-letni mężczyzna siedzący za kierownicą ciężarówki za popełnione wykroczenie otrzymał mandat karny w wysokości tysiąca złotych oraz osiem punktów karnych - zaznacza st. asp. Gąsowska.

I dodaje, że w przypadku powtórnego popełnienia tego samego wykroczenia, kwota mandatu wzrośnie do dwóch tysięcy złotych, kierowca zostanie także ukarany kolejnymi ośmioma punktami karnymi.