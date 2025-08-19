Jeden dzień i ponad 100 mandatów dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg

Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi Źródło: Mazowiecka policja

W akcji kontrolno-prewencyjnej "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!", realizowanej w poniedziałek, 18 sierpnia, po raz kolejny na terenie garnizonu mazowieckiego, wzięli udział policjanci ruchu drogowego, dzielnicowi, mundurowi z wydziałów i zespołów patrolowo-interwencyjnych, a także funkcjonariusze oddziałów prewencji w Radomiu i Płocku i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce.

Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu Źródło: Policja Mazowsze

Policjanci patrolowali ulice, ścieżki rowerowe oraz okolice przejść dla pieszych. Zwracali uwagę na sposób korzystania z hulajnóg i rowerów, kontrolowali stan techniczny pojazdów oraz reagowali na niebezpieczne zachowania, takie jak:

jazda po chodniku lub jezdni niezgodnie z przepisami;

prowadzenie pod wpływem alkoholu;

przewożenie pasażerów lub zwierząt;

korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy;

nieprawidłowe parkowanie hulajnóg.

102 mandaty, 27 wniosków do sądu

"Łącznie skontrolowali 1196 uczestników ruchu, w tym 243 rowerzystów, 243 użytkowników hulajnóg elektrycznych i 46 kierujących rowerami elektrycznymi. W wyniku kontroli wobec rowerzystów zastosowali 76 mandatów, 73 pouczenia i 10 wniosków o ukaranie do sądu. W przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych było to 26 mandatów, 43 pouczenia i 17 wniosków do sądu. Podczas kontroli policjanci zatrzymali również jedną osobę kierującą hulajnogą elektryczną pomimo aktywnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" – wylicza w komunikacie mazowiecka policja.

Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu Źródło: Policja Mazowsze

Te działania mają charakter zarówno kontrolny, jak i edukacyjny. Ich celem jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem użytkowników e-pojazdów oraz podniesienie świadomości zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Przypominamy, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych i rowerów są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, a ich bezpieczeństwo zależy od przestrzegania przepisów oraz odpowiedzialnego zachowania. Mazowiecka policja o akcji "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!"

Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu Źródło: Policja Mazowsze

Dwa wypadki jednego dnia

W czasie obecnych wakacji niemal nie ma dnia bez wypadku z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W poniedziałek, 18 sierpnia, oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie o dwóch wypadkach na terenie miasta z udziałem kierujących hulajnogami.

Do pierwszego doszło na ulicy Warszawskiej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 63-latek kierujący pojazdem marki Citroen zjechał na lewy pas, aby ominąć poprzedzający go pojazd i potrącił przejeżdżającego hulajnogą elektryczną po drodze dla rowerów 13-latka. W wyniku zdarzenia chłopiec został przewieziony do szpitala.

Wypadek na ulicy Warszawskiej w Radomiu Źródło: Policja Radom

Kolejny wypadek miał miejsce na ulicy Grzecznarowskiego. 45-latek kierujący pojazdem marki Toyota najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu hulajnogą elektryczną 44-latkowi, który przejeżdżał po oznakowanym przejeździe dla rowerów. W wyniku zdarzenia kierujący hulajnogą został przewieziony do szpitala.

Policjanci prowadzą postępowania, które wyjaśnią wszystkie okoliczności tych zdarzeń.