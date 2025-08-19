Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ulice

Jeden dzień i ponad 100 mandatów dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg

Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi
Źródło: Mazowiecka policja
Mazowieccy policjanci jednego dnia skontrolowali blisko 1200 uczestników ruchu i wystawili łącznie 102 mandaty dla kierujących hulajnogami oraz rowerami. To nie wszystko, bo do sądów trafi jeszcze 27 wniosków o ukaranie. Tego dnia doszło też do dwóch wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg, dwie osoby trafiły do szpitala.

W akcji kontrolno-prewencyjnej "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!", realizowanej w poniedziałek, 18 sierpnia, po raz kolejny na terenie garnizonu mazowieckiego, wzięli udział policjanci ruchu drogowego, dzielnicowi, mundurowi z wydziałów i zespołów patrolowo-interwencyjnych, a także funkcjonariusze oddziałów prewencji w Radomiu i Płocku i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce.

Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Źródło: Policja Mazowsze

Policjanci patrolowali ulice, ścieżki rowerowe oraz okolice przejść dla pieszych. Zwracali uwagę na sposób korzystania z hulajnóg i rowerów, kontrolowali stan techniczny pojazdów oraz reagowali na niebezpieczne zachowania, takie jak:

  • jazda po chodniku lub jezdni niezgodnie z przepisami;
  • prowadzenie pod wpływem alkoholu;
  • przewożenie pasażerów lub zwierząt;
  • korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy;
  • nieprawidłowe parkowanie hulajnóg.

102 mandaty, 27 wniosków do sądu

"Łącznie skontrolowali 1196 uczestników ruchu, w tym 243 rowerzystów, 243 użytkowników hulajnóg elektrycznych i 46 kierujących rowerami elektrycznymi. W wyniku kontroli wobec rowerzystów zastosowali 76 mandatów, 73 pouczenia i 10 wniosków o ukaranie do sądu. W przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych było to 26 mandatów, 43 pouczenia i 17 wniosków do sądu. Podczas kontroli policjanci zatrzymali również jedną osobę kierującą hulajnogą elektryczną pomimo aktywnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" – wylicza w komunikacie mazowiecka policja.

Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Źródło: Policja Mazowsze
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Użytkownik tego "roweru" został ukarany mandatem
Sądzili, że jadą rowerami. Mylili się
Okolice
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Miesiąc wakacji i ponad 700 wypadków na hulajnogach. 422 z udziałem dzieci
Okolice
jazda na hulajnoga elektryczna
Tylko w lipcu 76 wypadków rowerzystów i użytkowników hulajnóg
Śródmieście
Te działania mają charakter zarówno kontrolny, jak i edukacyjny. Ich celem jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem użytkowników e-pojazdów oraz podniesienie świadomości zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Przypominamy, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych i rowerów są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, a ich bezpieczeństwo zależy od przestrzegania przepisów oraz odpowiedzialnego zachowania.
Mazowiecka policja o akcji "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!"
Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Źródło: Policja Mazowsze

Dwa wypadki jednego dnia

W czasie obecnych wakacji niemal nie ma dnia bez wypadku z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W poniedziałek, 18 sierpnia, oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie o dwóch wypadkach na terenie miasta z udziałem kierujących hulajnogami.

Do pierwszego doszło na ulicy Warszawskiej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 63-latek kierujący pojazdem marki Citroen zjechał na lewy pas, aby ominąć poprzedzający go pojazd i potrącił przejeżdżającego hulajnogą elektryczną po drodze dla rowerów 13-latka. W wyniku zdarzenia chłopiec został przewieziony do szpitala.

Wypadek na ulicy Warszawskiej w Radomiu
Wypadek na ulicy Warszawskiej w Radomiu
Źródło: Policja Radom

Kolejny wypadek miał miejsce na ulicy Grzecznarowskiego. 45-latek kierujący pojazdem marki Toyota najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu hulajnogą elektryczną 44-latkowi, który przejeżdżał po oznakowanym przejeździe dla rowerów. W wyniku zdarzenia kierujący hulajnogą został przewieziony do szpitala.

Policjanci prowadzą postępowania, które wyjaśnią wszystkie okoliczności tych zdarzeń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wypadek na placu zabaw
Połączyli karuzelę z hulajnogą. Dla 14-latki skutek był opłakany
Okolice
Mężczyzna przewrócił jadące na rowerze dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
"Jechał z ogromną prędkością i uderzył prosto w nasze dziecko"
Okolice
Akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na mazowieckich drogach
Jeżdżą chodnikami, pijani, wpatrzeni w smartfony
Okolice
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowsze

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaHulajnogiroweryRowery Elektryczne
Czytaj także:
Pożar auta na podziemnym parkingu we Włochach
Pożar na podziemnym parkingu. Płonęło auto elektryczne
Włochy
Wypadek na DK50 (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelnie potrącił pieszego i odjechał. Miał zakaz prowadzenia aut
W ramach wprowadzania nowego systemu wymienionych zostanie 13 tysięcy kasowników
Będzie nowy system biletowy. Co się zmieni dla pasażerów
Śródmieście
Wizualizacja koncepcji Kampusu Centralnego UW
Bez samochodów, przyjazny pieszym. Tak ma się zmienić kampus główny UW
Śródmieście
Zuchwała próba kradzieży
Wyrwała ratowniczce medycznej portfel z ręki, gdy ta udzielała pomocy
Targówek
Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Zaoszczędzili na remontach, nadwyżkę chcą wydać na kolejne
Ulice
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Zginęły cztery osoby, kierowca miał dożywotni zakaz prowadzenia. Nowe informacje
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Żona podejrzana o zabicie męża. Świadkami zabójstwa były dzieci
Wyschnięty staw Morskie Oko w Wawrze
Wczoraj pływały tu ryby, dziś pomosty stoją w piachu
Dariusz Gałązka
Interwencja straży miejskiej na Zielenieckiej
Uderzył przechodnia w głowę metalową rurką. Poszło o 50 złotych
Praga Południe
Szarpanina w sklepie na Bielanach i ranny ochroniarz (zdj. ilustracyjne)
"Złodziej zaatakował nożem ochroniarza". Sprawca poszukiwany
Bielany
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
"Wobec rosnącego ryzyka...". Zamykają wejście do rezerwatu
Ursynów
Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim nieczynne
Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim zamknięte
Mokotów
Jechał hulajnogą elektryczną po ulicy, był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Jechał hulajnogą po ulicy, był kompletnie pijany
Sprawa zabójstwa Jaroszewiczów
Jedna z najbardziej bulwersujących zbrodni lat 90. Uzasadnienie wyroku
Śródmieście
Zniszczenia po pożarze bloku w Ząbkach
Pożar zniszczył ponad 200 mieszkań. Miasto uruchomiło finansową pomoc
Co dalej z uchwałą krajobrazową?
Uchwała krajobrazowa od nowa. Rozpoczęły się konsultacje
Śródmieście
Kierowca jechał slalomem, po drodze wyrzucił butelkę
Jechał slalomem, po drodze wyrzucił butelkę
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Czołowe zderzenie z cysterną. Cztery osoby nie żyją
warszawa dworzec centralny shutterstock_1784238482
Płonęły ubrania na Dworcu Centralnym. Strażacy ewakuowali 50 osób
Śródmieście
Dzielnicowi zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Od czterech lat ukrywał się przed policją, wpadł przez alkohol
Mokotów
Niewybuch znaleziono w okolicach mostu Gdańskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Niewybuch przy moście Gdańskim
Śródmieście
Stadion Legii przy Łazienkowskiej
Chciał kupić koszulkę klubu, został pobity
Śródmieście
Na moście Poniatowskiego zostanie wymieniona dylatacja
Zwężenie na moście Poniatowskiego
Śródmieście
Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z motorówki i przepadł. Akcja poszukiwawcza
Nowe oznakowanie na Wisłostradzie
Drogowcy wrócili na Wisłostradę
Żoliborz
Przebudowa Złotej
Ponad 40 gorących nocy w ciągu trzech miesięcy. 3 kilometry dalej już tylko 17
Śródmieście
Do wypadku doszło w miejscowości Dębe (zdjęcie ilustracyjne)
Motocykl mijał ciąg samochodów, wtedy doszło do wypadku
Droga powiatowa przez Kampinoski Park Narodowy
Nielegalne wjeżdżają do Kampinosu. Straż parku przyłapała kierowcę quada
Na rzece uruchomiono urządzenia natleniające wodę
Setki śniętych ryb, służby natleniają wodę we Wkrze
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki