Wypadł z drogi, roztrzaskał auto na ogrodzeniu, był pijany

W Grabinie koło Radomia kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie posesji. Został zabrany do szpitala. Był pijany.

Do wypadku doszło w niedzielę nad ranem w miejscowości Grabina w powiecie radomskim.

- Kierujący pojazdem marki BMW nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad autem, zjechał z drogi uderzył w ogrodzenie posesji i dachował. 25-letni kierowca został przewieziony do szpitala - poinformowała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

- Każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Pijani kierowcy to śmiertelne zagrożenie na drogach. Za przestępstwo to grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności - podkreśliła Jaśkiewicz.