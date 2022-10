Śmiertelne potrącenie rowerzysty pod Grójcem. Najpierw reanimowali go świadkowie

Do tragedii doszło w sobotę wieczorem w miejscowości Goszczyn. Przed przyjazdem służb rannego reanimowali świadkowie. Policja poinformowała jednak, że mężczyzna nie przeżył.

Rowerzysta nie przeżył

- Do zdarzenia doszło na drodze lokalnej. Volkswagen zderzył się z rowerzystą. Autem kierowała 43-letnia kobieta, była trzeźwa. To jednak potwierdzi jeszcze badanie krwi - zastrzegła policjantka. I dodała: - Kierujący rowerem 54-letni mężczyzna, w wyniku tego zdarzenia poniósł śmierć na miejscu.

Wójcik wskazała też, że policjanci z Grójca pracowali na miejscu pod nadzorem prokuratora. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to nieoświetlony odcinek drogi, a rowerzysta nie posiadał elementów odblaskowych. Trzeba jednak poczekać na to, co wykaże prowadzone w tej sprawie postepowanie - podkreśliła policjantka.