Mieszkańcy alarmowali, że droga S7 jest niebezpieczna. Doszło do śmiertelnego wypadku, zmian nie będzie

W środę rano na krajowej "7" w Ćwiklinku doszło do czołowego zderzenia bmw i nissana. W wypadku zginął 51-letni kierowca tego pierwszego auta. Do szpitala trafiły też cztery inne osoby, w tym dziecko zmarłego mężczyzny. Auta zderzyły się na nowo otwartym odcinku drogi technicznej, który biegnie wzdłuż przebudowywanej "7". Docelowo będzie to droga zbiorcza obsługująca ruch lokalny, bo obok powstaje ekspresówka od Płońska do Napierek, ale w tej chwili to nią odbywa się cały ruch. - Okoliczni mieszkańcy mówili mi, że jest to bardzo niebezpieczne miejsce i od maja, kiedy ten odcinek został otwarty, doszło tutaj już do czterech zdarzeń drogowych - mówił reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, który był na miejscu wypadku.