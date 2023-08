Spał w piwnicy bloku, na widok strażników zaczął uciekać. 17-latek był poszukiwany

We wtorek przed południem straż miejska interweniowała wobec mężczyzny, który spał w piwnicy jednego z bloków na Bródnie. - Młody człowiek próbował uciekać. Wkrótce sam wyznał, co było powodem tej próby - przekazali strażnicy.

Oświadczył, że nie ma gdzie mieszkać

"Strażnicy znaleźli śpiącego we wskazanym miejscu. Gdy go dobudzili, młody człowiek oświadczył, że nie ma gdzie mieszkać, a to miejsce wskazał mu jakiś znajomy. Mężczyznę poproszono o opuszczenie budynku. W tym momencie rzucił się on do ucieczki. Gdy strażnicy go ujęli, wyjaśniło się, że jest poszukiwany. 17-latek uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego" - czytamy w komunikacie straży miejskiej.