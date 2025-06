Auto zaparkowane na "kopercie". Za szybą "podejrzanie" wyglądająca niebieska karta

Jak działa e-kontrola? Źródło: ZDM

Straż miejska wraz z Zarządem Dróg Miejskich prowadzi regularne kontrole w strefie płatnego parkowania. W czasie jednej z takich kontroli, w środę 11 czerwca, uwagę strażniczki miejskiej zwrócił samochód subaru zaparkowany na kopercie dla osób z niepełnosprawnościami, przy ulicy Świętokrzyskiej.

"Uprawniający do postoju w tym miejscu dokument za szybą wyglądał podejrzanie - ktoś długopisem przeprawił ostatnią cyfrę w dacie jego ważności. Posługiwanie się sfałszowanym dokumentem stanowi przestępstwo, dlatego o zdarzeniu została powiadomiona policja" - poinformował w komunikacie referat prasowy straży miejskiej.

W trakcie oczekiwania na policjantów, na miejscu zjawił się kierowca auta. "Oznajmił, że nic nie wie o fałszerstwie, a kartę znalazł i położył sobie za szybą. Strażniczka potwierdziła, że kierujący nie ma uprawnień do parkowania na 'kopercie' i ukarała go wysokim mandatem. Czy doszło do przestępstwa będzie wyjaśniać policja, której przekazano mężczyznę" - wskazała straż miejska.

