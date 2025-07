"Architektki". Jak kobiety projektowały miasta

Osiedle Bielany I, proj. Maria Piechotka Źródło: Artur Wosz

Jak informuje urząd miasta, główna część ekspozycji to prace pięciu duetów średniego i młodszego pokolenia architektek, interpretujące dorobek poprzedniczek. Ale prezentacja jest bogata także w wiele innych wątków projektowania przestrzeni przez kobiety.

Pięć duetów i twórcze interpretacje

Autorzy wystawy zestawiają dorobek uznanych warszawskich architektek z przeszłości z twórczyniami średniego pokolenia i tymi, które dopiero wchodzą do zawodu. "Czy płeć i miejsce determinują to, w jaki sposób postrzegamy przestrzeń wokół nas? I czy istnieje pewna międzypokoleniowa ciągłość w działalności tworzących w naszym mieście architektek?" - to pytania, które swoją prezentacją stawiają organizatorzy.

Zaproszenie do projektu przyjęło pięć uznanych warszawskich architektek: Małgorzata Kuciewicz (Centrala), Natalia Paszkowska (WWAA), Marta Sękulska-Wrońska (WXCA), Aleksandra Wasilkowska oraz Anna Zawadzka-Sobieraj. To one stały się mentorkami wyłonionych w konkursie pięciu twórczyń młodszego pokolenia: Zuzanny Jastrzębskiej, Aleksandry Kijek, Anny Nauwaldt, Karoliny Padło i Barbary Sancewicz. Powstałe w ten sposób duety stworzyły prace interpretujące dorobek wybranych projektantek z wcześniejszych generacji: Anatolii Hryniewieckiej-Piotrowskiej, Niny Jankowskiej, Eleonory Sekreckiej, Haliny Skibniewskiej, Zespołu "Wisła" z Biura Planowania Rozwoju Warszawy.

Wystawa jest efektem projektu, który trwał od miesięcy i obejmował wiele spotkań, rozmów oraz pracę badawczą. "Efektem jest wystawa opowiadająca o dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem oraz troską o przestrzeń i środowisko. Ta myśl przyświecała również na etapie projektu i produkcji wystawy, która niemal w całości powstała z materiałów i elementów pochodzących z drugiego obiegu" - czytamy w informacji prasowej.

Atlas Warszawskich Architektek

Oprócz instalacji artystycznych na wystawie pokazany będzie dorobek i głos różnych pokoleń warszawskich architektek. Atlas Warszawskich Architektek prezentuje 41 twórczyń urodzonych przed 1939 rokiem i ich wybrane warszawskie realizacje. Doświadczone projektantki dzielą się swoją perspektywą w rozmowach wideo, a najmłodsze pokolenie mówi, co myśli o przyszłej roli architektury i zawodu, który właśnie zaczyna wykonywać.

Otwarcie wystawy w piątek, 18 lipca o godz. 18.00. Ekspozycję w Zodiaku (pasaż Stefana Wiecheckiego Wiecha 4) będzie można oglądać do 19 października.

