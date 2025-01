Wozili pasażerów, w Polsce przebywali nielegalnie

Posłuchaj Wstrzymaj Jan Piotrowski o zmianach w przepisach dotyczących przewozu osób na aplikację Źródło: TVN24

Strażnicy graniczni w Warszawie zatrzymali trzech mężczyzn, którzy przebywając w Polsce nielegalnie, świadczyli usługi przewozu osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. To efekt kontroli stołecznych kierowców przeprowadzonych wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Kontrole zostały przeprowadzone na terenie Warszawy: przed Dworcem Centralnym oraz terminalem Lotniska Chopina. Zatrzymano trzech cudzoziemców - obywateli Uzbekistanu, Tadżykistanu oraz Azerbejdżanu, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terenie Polski.

Posługiwali się nieważnymi dokumentami

- Tadżyk i Azer legitymowali się unieważnionymi litewskimi kartami pobytu, natomiast Uzbekowi termin ważności wizy wygasł w lutym zeszłego roku. Dodatkowo dokument pobytowy przedstawiony przez Tadżyka figurował w systemie SIS jako zastrzeżony w celu odmowy wjazdu do strefy Schengen. Dwaj z cudzoziemców ubiegali się w Polsce o pobyt czasowy u wojewody. Obywatel Tadżykistanu zrobił to jednak, będąc w nielegalnym statusie, z kolei Azerowi odmówiono udzielenia zezwolenia na pobyt i pracę - przekazała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec.

Straż graniczna zatrzymała trzy osoby Źródło: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Rzeczniczka zaznaczyła, że wobec cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania mężczyzn do powrotu, w dwóch przypadkach - Azera i Tadżyka - zakończone wydaniem decyzji oraz orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen przez kolejny rok. W stosunku do obywatela Uzbekistanu czynności w sprawie trwają.