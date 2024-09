Wody w Wiśle za mało, warszawskie promy nie kursują

Brzegi Wisły łączą trzy bezpłatne przeprawy promowe: Słonka pływająca z Cypla Czerniakowskiego (pomost pływający) na Saską Kępę (plaża), Pliszka kursująca od Mostu Poniatowskiego (nabrzeże) do Stadionu Narodowego (plaża) i Wilga z Podzamcza Fontanny (pomost pływający) do ZOO (plaża).

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, stan rzeki Wisły na wodowskazie na Bulwarach Wiślanych w niedzielę pokazywał 36 centymetrów. W stosunku do dnia poprzedniego ubyło cztery centymetry. IMGW prognozuje, że w kolejnych dniach wyniesie odpowiednio 36, 34 i 32 centymetrów. To oznacza dolną granicę strefy stanów niskich.

Susza hydrologiczna trwa od lat

- Od 2015 roku mierzymy się ze skutkami suszy hydrologicznej, która występuje cyklicznie. Biorąc pod uwagę fakt, że przez ostatnie lata widzimy wzmożony rozwój stołecznej żeglugi pasażerskiej, przybywa jednostek pływających, a co za tym idzie chętnych, więc takie kryzysy są znacznie bardziej widoczne. Większość jednostek pływających na warszawskim odcinku Wisły to łodzie tradycyjne, które są płaskodenne i przygotowane na cykliczne zmiany poziomu wody w rzece - tak poprzednią kilkudniową przerwę w kursowaniu promów komentował Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły. - Mówimy o rzece, która nie jest w zasadzie uregulowana. To, że jednego roku prom pływał taką trasą, nie znaczy, że identycznie popłynie za rok. Dno stale podlega erozji, wraz z wezbraniami przypływają różne rzeczy, a przeszkody na dnie się przemieszczają. Co roku zmagamy się z tą sytuacją i prawda jest taka, że klimat się zmienia, wody ubywa, a ludzka ingerencja w przyrodę oraz naturalne procesy powodują, że takie susze będą się pojawiać.