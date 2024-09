Tego dnia zawyją syreny w całej Warszawie

Celem takich ćwiczeń jest test sprawności systemu, badanie skuteczności dotarcia do mieszkańców, a także oswojenie mieszkańców z wprowadzanymi działaniami. - Będziemy to ćwiczyć, aby mieszkańcy miasta byli gotowi na każdą ewentualność i wiedzieli, jak reagować, kiedy pojawiają się różne sygnały alarmowe – dodał.

Tydzień Bezpieczeństwa. Syreny i esemesy

Tydzień Bezpieczeństwa będzie trwał od poniedziałku, 7 października, do soboty, 12 października.

- Trzy dni w tygodniu będą bezpośrednio poświęcone sprawom lokalnym, dzielnicowym. Każdego dnia sześć dzielnic będzie zapraszało mieszkańców na różnego rodzaju spotkania, rozmowy i pikniki - powiedziała rzeczniczka ratusza Monika Beuth. Jeden dzień zostanie poświęcony bezpieczeństwu kobiet, kolejny monitoringowaniu na ulicach (poniedziałek, 7 października). 9 października (środa) to dzień alarmowania.

Tego dnia o godzinie 11.00 zawyją syreny alarmowe. - Będzie trzyminutowy, modulowany sygnał syreny alarmowej, której zadaniem jest postawianie wszystkich na nogi. Równie ważne jest to, żeby nie wywołać paniki. To będzie sprawdzenie na wszystkich poziomach systemu alarmowego – podkreśliła rzeczniczka. Tego dnia w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa zbierze się sztab.

Mieszkańcy Warszawy dostaną też wiadomości wysłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa z warszawskiego i regionalnego systemu powiadomień. "Zachowaj spokój, włącz media, to są ćwiczenia" – tak będzie przykładowo wyglądać taka informacja.

Trzaskowski przypomniał, że kilka miesięcy temu miasto przygotowało program "Warszawa chroni". - Chcemy być przygotowani na różne ewentualności i podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa wieloaspektowo. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa na ulicach, ale również przygotowania miasta na różne ewentualności - dodał.

Rafał Trzaskowski wraca do tematu fotoradarów

Rafał Trzaskowski nawiązał też do tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej , w którym zginął 37-letni ojciec rodziny. - Rozmawiamy z policją i panem ministrem o tym, jak zapewnić większe bezpieczeństwo na ulicach naszych miast - powiedział. Zwrócił uwagę, że miasto przekazało dodatkowe 164 miliony złotych na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na stołecznych drogach.

- Jeżeli mamy do czynienia z bandytami, którzy się po prostu rozpędzają na prostym odcinku, to tutaj trudno mówić o jakichkolwiek zabezpieczeniach ulic. Tu musi się zmienić prawo. Rząd nad tym pracuje. Musimy rozmawiać również o tym, jak sprawić, aby ta współpraca (rządu i samorządu - red.) była jak najlepsza - powiedział Trzaskowski.

- Po tym, jak zmieniło się prawo, tych fotoradarów jest znacznie mniej, a one są częścią systemu zapobiegania wypadkom - wyjaśnił prezydent Warszawy. - Mamy taki pomysł, aby część pieniędzy z fotoradarów pozostawało w samorządzie, a część była przekazywana na wspólny fundusz wykorzystywany na działania profilaktyczne, ale zarządzany przez rząd - dodał Trzaskowski.

Kilka dni temu do propozycji prezydenta stolicy odniosła się rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska. - Trudno mi się odnieść do słów pana prezydenta, jako że nic mi nie wiadomo, żeby taka ustawa była procedowana - stwierdziła w rozmowie z radiem RMF FM. Nie ma żadnych planów odnośnie powrotu do sytuacji sprzed roku 2016 (kiedy fotoradary odebrano strażom miejskim - red.). W naszej ocenie ta kwestia powinna pozostać w rękach państwa. Tutaj nie przewidujemy żadnych zmian w tym zakresie - stwierdziła stanowczo.