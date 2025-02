Trzy lata wojny w Ukrainie. Zgromadzenia przed ambasadami, utrudnienia w ruchu

Rosja ani na chwilę nie zmniejsza intensywności działań wojennych Źródło: Andrzej Zaucha/Fakty TVN

W związku z trzecią rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę przed ambasadami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej odbędą się zgromadzenia publiczne. Możliwe są utrudnienia w ruchu, szczególnie w rejonie ulicy Belwederskiej, Alej Ujazdowskich oraz alei Szucha.

W poniedziałek mijają trzy lata od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Niemal 15 tysięcy zabitych cywilów, dziesiątki tysięcy zabitych żołnierzy i około 300 tysięcy inwalidów wojennych tylko po stronie ukraińskiej. Do tego dochodzą dziesiątki zniszczonych miast i wsi - tak po trzech latach wygląda bilans rosyjskiej inwazji. To przybliżone liczby, dokładnych nie da się ustalić.

Zgromadzenie przed ambasadą Ukrainy

W poniedziałek aktywiści z inicjatywy Euromaidan-Warszawa organizują manifestację przed ambasadą Ukrainy przy alei Szucha. Następnie uczestnicy zgromadzenia przemaszerują przed budynek Sejmu RP przy ulicy Wiejskiej.

"W poniedziałek 24 lutego miną 3 lata od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Wojny, w której Rosja nie przestrzega żadnych zasad, mordując, gwałcąc i grabiąc. Wojny, w której Ukraina ponosi najwyższe ofiary. Wojny, w której Ukraina, ukraińscy żołnierki i żołnierze oraz ukraińskie społeczeństwo płacą najwyższą cenę. Coraz więcej osób, coraz szybciej, coraz chętniej o tym zapomina. My - pamiętamy. My - wiemy, że codziennie rano budzimy się, bezpieczne i bezpieczni w swoich domach, bo przed Rosją broni nas cały czas walcząca Ukraina. My - wiemy, że Ukraina broni przed Rosją całej Europy, także tej, która niczego nie rozumie i tej walki nie docenia" - czytamy na stronie wydarzenia w mediach społecznościowych.

Początek zgromadzenia zaplanowano na godzinę 18.

Manifestacja przed ambasadą Rosji (luty 2024 roku) Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Utrudnienia w ruchu

Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega o możliwych utrudnieniach w ruchu w związku ze zgłoszonym wcześniej, bo o godzinie 15, zgromadzeniem przed ambasadą Federacji Rosyjskiej przy Belwederskiej.

"Uczestnicy planują się zebrać o godzinie 15.00 pod Ambasadą Rosji w Polsce przy ulicy Belwederskiej 49. Następnie, w godz. 18.00 – 21.00 zgłoszone jest zgromadzenie przed budynkiem Ambasady Ukrainy w al. J. Ch. Szucha 7 i przemarsz pod budynek Sejmu przy ulicy Wiejskiej 4/6/8. Na trasy objazdowe, przebiegające najbliższymi przejezdnymi ulicami, będą kierowane autobusy linii 107, 116, 118, 159, 166, 180, 503" - podał w komunikacie ZTM.