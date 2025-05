Święto Konstytucji 3 maja. Tłumy i biało-czerwone flagi na placu Zamkowym

Uroczystości z okazji 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Źródło: TVN24

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w stolicy odbywają się uroczystości, zgromadzenia i wydarzenia sportowe. O poranku odprawiona została uroczysta msza w intencji ojczyzny. Prezydent Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim odznaczenia państwowe. W południe na placu Zamkowym odbyły się centralne obchody. Wcześniej ulice przejęli uczestnicy 33. Biegu Konstytucji 3 Maja.

W sobotę obchodzimy 234. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Jej obchodom towarzyszą wydarzenia o charakterze państwowym oraz zgromadzenia, imprezy sportowe i kulturalne.

Uroczysta msza i odznaczenia państwowe

O godzinie 9.30 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela przy Świętojańskiej rozpoczęła się msza święta w intencji ojczyzny. Liturgii przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Wraz z nim eucharystię koncelebrował nuncjusz apostolski w Polsce abp. Antonio Guido Filipazzi i biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz oraz kilkunastu księży.

Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny Źródło: Tomasz Gzell / PAP

We mszy uczestniczyli między innymi prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Maciej Klisz.

Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny Źródło: Tomasz Gzell / PAP

Obecne były także delegacje służb mundurowych, w tym Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, a także kombatanci, harcerze i mieszkańcy stolicy.

Po mszy, prezydent Duda na Zamku Królewskim wręczył odznaczenia państwowe. Orderem Orła Białego odznaczeni zostali Janusz Kapusta - rysownik, malarz i scenograf oraz Jerzy Kropiwnicki - działacz opozycji demokratycznej w PRL.

Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe Źródło: Albert Zawada / PAP

Uroczystości centralne

Na placu Zamkowym oraz placu Piłsudskiego odbyły się w południe centralne uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja. Brała w nich udział para prezydencka: Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Na uroczystość przybyli m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, przedstawiciele rządu - premier Donald Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, minister sprawiedliwości Adam Bodnar, minister edukacji Barbara Nowacka i przedstawiciele generalicji.

W obchodach 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja brali udział także udział mieszkańcy Warszawy i turyści. Jak zauważyła reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, wiele osób zgromadziło się wokół placu Zamkowego, aby wziąć udział w uroczystości. Inni ustawili się także wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia. - Tędy po uroczystościach ma przespacerować się prezydent Andrzej Duda. To tradycyjny przemarsz od placu Zamkowego do Pałacu Prezydenckiego, gdzie jest szansa wymienić uściski dłoni, chwilę porozmawiać czy zrobić zdjęcie - wyjaśniła.

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja na placu Zamkowym Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja na placu Zamkowym Źródło: Marcin Obara / PAP Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja na placu Zamkowym Źródło: Marcin Obara / PAP Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja na placu Zamkowym Źródło: Marcin Obara / PAP Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja na placu Zamkowym Źródło: Marcin Obara / PAP Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja na placu Zamkowym Źródło: Marcin Obara / PAP Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja na placu Zamkowym Źródło: Marcin Obara / PAP Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja na placu Zamkowym Źródło: Marcin Obara / PAP

Prezydent Andrzej Duda powitał obecnych na uroczystości żołnierzy i funkcjonariuszy służb. Następnie odśpiewano hymn państwowy, odczytana została preambuła Konstytucji 3 maja, oddano salut narodowy. Chwilę po godzinie 12.20 rozpoczęło się przemówienie prezydenta, który podkreślił, że "to jest dzień polskiej dumy".

- Wielkiej dumy z naszych historycznych dokonań, wielkiej dumy z naszego wspaniałego państwa, wielkiej dumy z naszej wspaniałej państwowości liczącej sobie ponad 1000 lat. Wielkiej dumy z tego, co potrafili i potrafią zrobić Polacy - mówił Duda.

Bieg Konstytucji 3 Maja

W sobotę 3 maja wystartował 33. Bieg Konstytucji. Wzięło w nim udział ponad 6,5 tysiąca zawodników. Na czas zawodów, od godziny 10.30 do 13.00, ulice na trasie biegaczy były zamknięte dla ruchu.

Podobnie jak w ubiegłym roku, biegacze rozpoczęli i zakończyli zmagania na placu Trzech Krzyży. Cała trasa jest jednak nowa. Zawodnicy wystartowali o godzinie 11.00 i pobiegli ulicami: Alejami Ujazdowskimi, przez plac Na Rozdrożu, Bagatela, przez plac Unii Lubelskiej, Marszałkowską, przez plac Zbawiciela, Mokotowską, Piękną, przez plac Konstytucji, Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, przez rondo de Gaulle’a i Nowy Świat na plac Trzech Krzyży.

Bieg Konstytucji 3 Maja Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Na pokonanie pięciokilometrowej trasy biegacze mieli 55 minut. Rywalizację wygrał Kamil Herzyk z czasem 14.16. Najszybszą kobietą była Emilia Mazek - 16.38.

Dowiedz się więcej: Pięć kilometrów w czternaście minut. Wyniki Biegu Konstytucji

Zgromadzenia i inne wydarzenia

Również w sobotę o godzinie 13.00 uczestnicy "V Rajdu Poloneza w Święto Konstytucji 3 Maja" wyruszyli na paradę z plaży Romantycznej ulicami: Rychnowską, Wał Miedzeszyński, Trasą Siekierkowską, Wisłostradą do alei Armii Krajowej, Maczka, Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich do Autodromu Bemowo. Przejazd może potrwać do godziny 15.00.

V Rajd Poloneza w Święto Konstytucji 3 Maja V Rajd Poloneza w Święto Konstytucji 3 Maja Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl V Rajd Poloneza w Święto Konstytucji 3 Maja Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl V Rajd Poloneza w Święto Konstytucji 3 Maja Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl V Rajd Poloneza w Święto Konstytucji 3 Maja Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl V Rajd Poloneza w Święto Konstytucji 3 Maja Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

O godzinie 12.00 odbywało się zgromadzenie publiczne przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Organizatorzy planowali przemarsz ulicami: Matejki, Alejami Ujazdowskimi, przez plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, przez rondo de Gaulle’a, Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy. Wydarzenie zakończy się o godzinie 16.30.

Z kolei na godzinę 14.00 planowany był przemarsz z placu Konstytucji ulicą Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego na plac Bankowy. Organizatorzy zaplanowali koniec wydarzenia o godzinie 16.00.