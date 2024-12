Świąteczny klimat na ulicach Warszawy. Choinka na placu Zamkowym już świeci

Rozbłysły światełka na warszawskiej choince Źródło: TVN24

– Świętowanie w Warszawie rozpoczynamy od zapalenia choinki i rozświetlenia całego Traktu Królewskiego. Chciałbym wszystkim złożyć serdeczne życzenia najlepszych świąt Bożego Narodzenia. Życzę wam, żebyście mieli jak najwięcej czasu dla rodziny i przyjaciół, a także na chwilę zadumy. I żeby te święta były dla wszystkich jak najbardziej wesołe, przyjazne, ale również stały się okazją do odpoczynku – powiedział Rafał Trzaskowski podczas uroczystego włączenia światełek na miejskiej choince.

Choinka na placu Zamkowym Źródło: UM Warszawa

Iluminacja na Trakcie Królewskim

Jak podaje stołeczny ratusz, nieco wcześniej, bo o godz. 15.30, czyli tuż po zapadnięciu zmroku, rozbłysła świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim. Świecące obiekty mają przenieść spacerujących Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem do stolicy z lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Jest więc telefon z tarczą, uliczny saturator, sklepowa waga odważnikowa czy telewizor Belweder. Na ulice wróciły kultowe auta Warszawa i Syrena, a także motorower Ryś.

Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim Źródło: UM Warszawa

"Lampki rozświetlają również ulice Świętokrzyską, Długą, Freta, Kościelną, Nowomiejską, Piekarską, Piwną, Podwale, Świętojańską, Zapiecek a także Barbakan, Multimedialny Pak Fontann oraz oba rynki Starego i Nowego Miasta" - informuje ratusz.

Świątecznie oświetlone Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście w weekendy 7-8 grudnia, 14-15 grudnia, 21-22 grudnia oraz od 24 do 29 grudnia i od 4 do 6 stycznia będą zamieniały się w deptak, z dopuszczonym ruchem rowerowym. Natomiast w poniedziałek przed Wigilią, 23 grudnia, jak również od 30 grudnia do 3 stycznia będzie zamykany krótszy odcinek – pomiędzy ulicą Świętokrzyską a Miodową.

Choinka na placu Zamkowym Źródło: UM Warszawa

Świąteczne metro, tramwaj i autobus

Również od środy po mieście kursują świąteczne pojazdy komunikacji miejskiej: czyli tramwaj, autobus i pociąg metra w bożonarodzeniowych barwach. Świąteczny pociąg metra ruszył 4 grudnia na linii M1 Kabaty-Młociny i co tydzień, z niedzieli na poniedziałek, będzie zmieniać linię. Kursowanie zakończy na początku stycznia.

Z kolei świątecznym autobusem będzie ponownie elektryczny Solaris Urbino 18. Do 11 grudnia będzie kursował na liniach 111, 116, 128, 175 i 507, potem wyruszy na inne trasy.

Świąteczny tramwaj też będzie pojawiać się na różnych liniach, tak aby kolorowy wagon odwiedził każdy zakątek stolicy, do którego docierają tramwajowe tory.

Natomiast w weekend 7-8 grudnia w godz. 13-20 po mieście będą kursować tramwaje specjalnej linii mikołajkowej M. Linię obsłużą klasyczne wagony 'na korbę', pochodzące z połowy ubiegłego wieku oraz tzw. 'parówki', czyli charakterystycznie obłe wagony typu 13N. Godziny odjazdów można będzie sprawdzić w zakładce rozkłady jazdy - podaje ratusz.

Miejskie lodowiska

Urzędnicy przypominają, że w mieście działają bezpłatne, niezadaszone lodowiska. "Amatorzy łyżwiarstwa mogą już ślizgać się w Parku Bródnowskim oraz miejskich ośrodkach sportowych – Stegny i Moczydło. Od środy, 4 grudnia, czynne są już lodowiska pod Pałacem Kultury i Nauki i na Rynku Starego Miasta" - wylicza ratusz.

"Łącznie do dyspozycji warszawianek i warszawiaków w czasie zimy będzie aż 17 lodowisk na terenie całego miasta. Przy miejskich ślizgawkach znajdują się wypożyczalnie łyżew. Każdy z obiektów jest także odpowiednio oświetlony, dzięki czemu jeździć można także wieczorami. Lodowiska wyposażone są w specjalistyczne systemy chłodnicze, utrzymujące temperaturę lodu, a tafla jest wygładzana za pomocą specjalnych maszyn, które eliminują nierówności i nakładają świeżą warstwę wody" - podsumowano w komunikacie.

Lodowisko na Rynku Starego Miasta Źródło: UM Warszawa