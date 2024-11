"1 na 10 noworodków to wcześniak". W stołecznych szpitalach urodziło się ich ponad 800

Urodziły się przed 37. tygodniem ciąży. To wcześniaki. Dzieci te mają swoje święto 17 listopada. Tradycją tego dnia jest podświetlanie na fioletowo budynków - w Warszawie w tym kolorze w niedzielę zaświeci się Pałac Kultury i Nauki. W tym roku w stołecznych szpitalach urodziło się ponad 800 wcześniaków.

Wcześniak to dziecko urodzone między 22. a 37. tygodniem ciąży – zdarza się, że jego waga urodzeniowa wynosi mniej niż 1500 gramów. Niektóre z nich mieszczą się na dłoni dorosłego człowieka.

828 wcześniaków urodzonych w stołecznych szpitalach

Przybywa wcześniaków

Jak wskazują specjaliści z Centrum Medycznego "Żelazna" corocznie w oddziale wcześniaków i patologii noworodka hospitalizowanych jest coraz więcej dzieci przedwcześnie urodzonych. To potwierdza ogólną tendencję wzrostu odsetka urodzeń wcześniaków. "Szacuje się, że w krajach Unii Europejskiej 1 na 10 noworodków to wcześniak, czyli dziecko urodzone przed 37. tygodniem ciąży. W Polsce wskaźnik ten wynosi ok. 7 proc. W CM 'Żelazna' przychodzi na świat najwięcej wcześniaków w całym województwie mazowieckim" - poinformował urząd miasta. Rekordzistką Centrum Medycznego "Żelazna" jest Patrycja, która urodziła się w 2020 roku i ważyła zaledwie 380 g. Po 12 tygodniach intensywnego leczenia, dziewczynka opuściła szpital.