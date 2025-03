23-latek został zatrzymany Źródło: KRP I Warszawa

Policjanci zatrzymali 23-latka podejrzanego o włamania i kradzieże. - Zabrał skuter zaparkowany przed pizzerią i pojechał nim ukraść samochód z elektronarzędziami - podał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Okazało się, że to nie był pierwszy konflikt z prawem młodego mężczyzny. Usłyszał on osiem zarzutów i najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Policjancie ze Śródmieścia pracowali nad ustaleniem sprawcy serii włamań i kradzieży. W sprawie zgromadzili materiał dowodowy i ustalili dane podejrzanego.

Na nagraniu, opublikowanym przez policję widać, jak mężczyzna przegląda szafki w pomieszczeniu na zapleczu. Z jednej z nich wyciąga telefon komórkowy, z innej paczki papierosów, które następnie chowa pod bluzę i do sklepowych koszyków. Tak "wyposażony" wychodzi z pomieszczenia na zewnątrz i chowa fanty do bagażnika w skuterze i odjeżdża.

Seria włamań i kradzieży

"Podejrzany w nocy przy ulicy Polnej zabrał skuter zaparkowany przed pizzerią, nalężący do sieci restauracji. Pojechał nim do sklepu oddalonego o kilka ulic. Wszedł niezauważenie od zaplecza, włożył do koszyka i pod ubranie łącznie ponad 400 paczek papierosów, telefon komórkowy oraz butelkę alkoholu. Próbował też włamać się do sejfu" - opisał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Jak dodał, sumę strat oszacowano na ponad 10 000 złotych.

Na tym jednak działania podejrzanego się nie zakończyły. Wyszedł on ze sklepu i pojechał kilka ulic dalej. Porzucił skuter, po czym włamał się na klatkę schodową i zszedł do garażu podziemnego. "Wyłamał zamek w drzwiach od magazynu sklepu odzieżowego, z którego ukradł nożyce do cięcia metalu. Przy ich użyciu kilka godzin później włamał się do kolejnych budynków i garaży podziemnych" - przekazał Pacyniak.

Jak ustaliła policja, podejrzany ukradł dostawczego opla, w którym był strój kominiarski oraz bardzo drogi specjalistyczny sprzęt. "Do samochodu spakował również łupy z innego auta i odjechał. Następnego dnia spowodował nim kolizję z innym pojazdem i uciekł pieszo" - dodał Pacyniak.

23-latek został zatrzymany 23-latek został zatrzymany Źródło: KRP I Warszawa 23-latek został zatrzymany Źródło: KRP I Warszawa 23-latek został zatrzymany Źródło: KRP I Warszawa 23-latek został zatrzymany Źródło: KRP I Warszawa 23-latek został zatrzymany Źródło: KRP I Warszawa

Policjanci znaleźli przy nim narkotyki

Podejrzany został zatrzymany następnego dnia w hotelu przy Alejach Jerozolimskich. Wynajęty tam pokój służył mu za kryjówkę. "Przy 23-latku kryminalni znaleźli kilka porcji mefedronu. Dalsze ustalenia wykazały, że mężczyzna prawie miesiąc wcześniej ukradł dwie hulajnogi elektryczne z parkingu rowerowego galerii handlowej przy Alei Jana Pawła II" - poinformował Pacyniak.

Jak ustalili funkcjonariusze, łączna suma strat spowodowana działaniem 23-latka sięga kilkuset tysięcy złotych.

23-latek łącznie usłyszał osiem zarzutów za kradzież, kradzież z włamaniem, zabór rzeczy oraz posiadanie narkotyków. Działał w warunkach recydywy i grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ, stosując wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.