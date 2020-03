Raport po spotkaniu sztabu kryzysowego, 13 osób w szpitalach. "Służby przygotowane"

Zaznaczył też, że większość obowiązków dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego spoczywa na administracji rządowej. - Prezydent Rafał Trzaskowski zgłosił gotowość do współpracy w tym zakresie z wojewodą Konstantym Radziwiłłem - dodał.

13 osób w szpitalach w związku z podejrzeniem koronawirusem

"W tej chwili mamy sezon grypowy"

Rzecznik ratusza, pytany o sytuację w szkołach i przedszkolach, zaznaczył, że ratusz przekazywał już informacje, co robić w sytuacji, gdy dziecko ma objawy takie, jak kaszel, gorączka czy duszności. - Wtedy faktycznie powinno pozostać w domu, ale apelujemy i informujemy: w tej chwili mamy w Polsce sezon grypowy w związku z tym warto obserwować siebie - podkreślił. - Nie możemy sami podejmować decyzji o podejrzeniu koronawirusa. Powinniśmy się kontaktować ze szpitalami, ze stacjami epidemiologicznymi i tam zasięgać informacji - dodał Dąbrowa.

I zaakcentował, że ważne jest to, aby nie wywoływać paniki ani u siebie, ani u swoich bliskich, ani tym bardziej u służb. Jak wskazał, sprzęt używany na przykład przez ratowników medycznych musi być utylizowany, więc istotne jest, aby nie był stosowany, gdy nie będzie takiej konieczności.

Szpitale w gotowości

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Od 31 grudnia 2019 roku do 2 marca (do godziny 18.50) zanotowano ponad 90 tysięcy przypadków zarażenia. Ponad 3 tysiące osób zmarło. Główny Inspektorat Sanitarny nie zaleca podróżowania m.in. do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.