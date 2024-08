Przepychanki przed pomnikiem smoleńskim. "Przyjęliśmy zawiadomienia"

Podczas wieczornych obchodów przed pomnikiem smoleńskim doszło w sobotę do przepychanek z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS próbował usunąć wieniec zostawiony przez demonstrantów. Wcześniej tego dnia zwrócił się do jednego z protestujących słowami: "Ty putinowska szmato". Był to Arkadiusz Szczurek, który czekał na prezesa PiS przy jego limuzynie. Mężczyzna miał krzyczeć przez megafon: - Jarek, skończ te łgarstwa! Przestań okłamywać ludzi. Doszło też do przepychanek.