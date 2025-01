Wielki wykop na Złotej. Wygląda jak nowy tunel

Posłuchaj Wstrzymaj Budowa zbiornika retencyjnego na Złotej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Trwają przebudowa ulicy Złotej i jej okolic. W miejscu dawnego tunelu łączącego tę ulicę z placem Defilad robotnicy umieścili ogromne zbiorniki retencyjne. Woda w nich gromadzona ma posłużyć do podlewania roślin.

W miejscu dawnego tunelu drogowego prowadzącego ze Złotej na plac Defilad powstają zbiorniki retencyjne i pomieszczenia techniczne dla dwóch fontann. Zbiorniki - jak informują urzędnicy - mają "pełnić kluczową rolę w gospodarowaniu wodą opadową w tym rejonie".

"Pomieszczą 432 tysiące litrów wody. To tyle, ile może dostarczyć 108 beczkowozów zazwyczaj wykorzystywanych przez warszawskich ogrodników do podlewania zieleni" - wyjaśniono na profilu Nowe Centrum Warszawy (tak władze miasta nazywają szereg inwestycji w tej części Śródmieścia).

W przebudowywanym kwartale ulic Jasna, Sienkiewicza, Złota, Zgoda pojawią się nowe drzewa - w sumie 167 sztuk i tysiące krzewów z bylinami. "Konieczne będzie ich bieżące podlewanie, w czym pomóc ma woda gromadzona w zbiornikach. Co jeśli przez długi czas nie będzie opadów? Wtedy zbiorniki zasili wodociąg - system automatycznie o to zadba. Zresztą będzie dozował roślinom wodę na bieżąco - a to za sprawą pomp, które doprowadzą ją do urządzeń nawadniających" - opisują urzędnicy.

Według projektu powierzchnia terenów zieleni zasilana ze zbiornika ma wynieść około czterech tysięcy metrów kwadratowych.

Budowa zbiornika retencyjnego na Złotej Źródło: tvnwarszawa.pl

Co stało się z tunelem drogowym na Złotej?

Przypomnijmy, że pierwszy etap prac związany z likwidacją tunelu drogowego pod ulicą Marszałkowską rozpoczął się pod koniec czerwca ubiegłego roku. Wykonał go miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

Następnie plac budowy przejęła firma Skanska, z którą miasto podpisało umowę na kompleksową przebudowę rejonu ulic Złotej i Zgody. Jej zadanie polegało między innymi na rozbiórce ścian oporowych od strony północnej i południowej na odcinku od Marszałkowskiej do pasażu Wiecha.

"Oprócz ścian oporowych wykonawca zlikwiduje także kładkę w ciągu pasażu Wiecha. Teren w miejscu zjazdu do tunelu zostanie podniesiony, by zrównać go z poziomem ulicy, zarówno od strony wschodniej jak i strony zachodniej" - zapowiadali drogowcy. Kolejnym etapem inwestycji jest trwająca właśnie budowa zbiorników retencyjnych.

Wizualizacja przebudowy ulicy Złotej Źródło: UM Warszawa