Wyjazd protestujących z Katowic do Warszawy Źródło: TVN24

Protest rozpocznie się o godz. 12 przed siedzibą spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie przy ul. Mysiej 2. Następnie demonstranci przejdą przed gmach Ministerstwa Aktywów Państwowych na Kruczej 36, gdzie planowany jest wiec ok. godz. 13.

Protestują przeciwko likwidacji elektrowni

Jak zapowiedział Grzegorz Podżorny, rzecznik prasowy Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", związkowcy przygotowali dwie petycje.

W pierwszej, kierowanej do zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna, domagają się między innymi natychmiastowego wycofania decyzji o przyspieszonej likwidacji Elektrowni Rybnik i Elektrowni Dolna Odra. Adresatem drugiej jest Ministerstwo Aktywów Państwowych. Związkowcy żądają interwencji resortu w związku z ogłoszonymi przez władze PGE Polska Grupa Energetyczna i Tauron Polska Energia zamiarami likwidacji elektrowni węglowych. - Obie petycje zostaną przekazane adresatom podczas manifestacji - poinformował Podżorny.

"Priorytetem jest dla nas tania energia"

Grupy protestujących wyruszyły z województwa śląskiego do Warszawy wcześnie rano.

- Będziemy wspierać kolegów energetyków w Warszawie, spodziewamy się hutników z całej Polski. Priorytetem jest dla nas tania energia. Elektrownie te miały być zamknięte w 2030 roku, przyspieszenie do tego roku wywołało nerwowe reakcje - powiedział Andrzej Karol, szef Regionalnego Sekretariatu Przemysłu Metalowego NSZZ "Solidarność" w Katowicach. I dodał, że ludzie obawiają się likwidacji 500 miejsc pracy. - Hutnicy w ubiegłym roku stracili 800 miejsc pracy. Protestujemy przeciwko wprowadzeniu zapisu Zielonego Ładu, ledwo już teraz odnajdujemy się w kosztach - dodał.

Wstępne szacunki mówią o tym, że na protest do Warszawy ze Śląska jedzie około pięciu tysięcy osób.

Utrudnienia w ruchu, autobusy na objazdach

Komenda Stołeczna Policji opublikowała rano komunikat o możliwych utrudnieniach w ruchu w rejonie planowanych zgromadzeń.

"Na czas przemarszu uczestników zgromadzenia zamknięte zostaną: Aleje Jerozolimskie – od ronda de Gaulle’a do ronda Dmowskiego, ulica Marszałkowska – od ul. Pięknej do ul. Wspólnej. Wstrzymany zostanie ruch kołowy i szynowy w obydwu kierunkach. Nad bezpieczeństwem będą czuwali stołeczni policjanci, którzy będą także kierowali ruchem. Apelujemy o stosowanie się do wydawanych przez policjantów komunikatów oraz poleceń" - poinformowała KSP na platformie X.

ZTM poinformował, że w razie braku możliwości przejazdu linie autobusowe 107, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 507, 517, 520, 521 i 525, a także tramwajowe 4, 7, 9, 15, 16, 18, 22, 24 pojadą objazdami.

Utrudnienia mogą potrwać do godziny 16.00. W tym czasie na trasach objazdowych dla wszystkich linii obowiązują jako stałe pierwsze napotkane przystanki, a pozostałe jako na żądanie.