Powrót flagi na rondzie "Radosława"

W piątek Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, poinformował o powrocie 60-metrowego Masztu Wolności na rondo "Radosława". Jego powierzchnia to 100 metrów kwadratowych. Flaga została zdjęta z powodu remontu.

Ma upamiętniać Powstanie Warszawskie

Co roku, od 1 sierpnia do 2 października, na szczyt wciągana jest flaga Polski z powstańczą kotwicą, co ma upamiętniać Powstanie Warszawskie. W pozostałe dni roku na konstrukcji powiewa flaga państwowa. Ma ona największą w Polsce powierzchnię - 100 metrów kwadratowych.