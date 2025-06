Przebudowa trasy tramwajowej przy Marszałkowskiej. Pierwsze rozbiórki

Tramwajem maksymalnie niż 10 km/h Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

"Zdemontowaliśmy sieć trakcyjną. Zewnętrzny wykonawca, wybrana w przetargu, firma Balzola Polska, kontynuuje rozbiórki torowiska od strony Królewskiej w kierunku Świętokrzyskiej - w ramach rozpoczętej inwestycji, która zakłada przebudowę torowiska na odcinku od ul. Widok do przystanku Królewska" - informują w mediach społecznościowych Tramwaje Warszawskie.

Czasowa organizacja ruchu

Na odcinku od Świętokrzyskiej do ulicy Widok tramwajarze koordynują prace z Zarządem Dróg Miejskich. Została wprowadzona czasowa organizacja ruchu, ale zanim będą mogły ruszyć roboty przy torowisku, wykonawca drogowców, firma Skanska, musi zrealizować prace po bokach jezdni, związane z budową nowych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przy Złotej i Sienkiewicza.

"W związku z pracami firmy Skanska, od 23 czerwca, przez ok. dwa tygodnie, ruch kołowy na ul. Marszałkowskiej w stronę pl. Konstytucji - na odcinku od Świętokrzyskiej do ul. Widok - będzie się odbywał po torowisku tramwajowym. Zachowane będą dwa pasy ruchu na kierunek. Rozbiórki torowiska na tym odcinku będą możliwe w lipcu" - zapowiadają Tramwaje Warszawskie.

Marszałkowska po przebudowie - wizualizacja Źródło: UM Warszawa

Ostatni etap prac na placu Bankowym

Równolegle trwają intensywne prace na placu Bankowym, gdzie realizowany jest ostatni etap robót, który obejmuje wymianę rozjazdów po południowej stronie. Do połowy października wstrzymany jest ruch tramwajów między przystankami Centrum i Ratusz Arsenał. Do placu Bankowego zostały wydłużone linie 151 i 520, a ulicę Marszałkowską obsługuje też linia metra M1.

Marszałkowska po przebudowie - wizualizacja Źródło: UM Warszawa

Co się zmieni? Efektem inwestycji będą: poprawa komfortu przejazdu i zniesienie ograniczeń prędkości. Na odcinku od Królewskiej do Świętokrzyskiej pojawi się rozchodnik, a od Świętokrzyskiej do ulicy Widok zastosowane będą płyty prefabrykowane z zabudową z kostki granitowej (zachowanie przejazdu dla karetek i innych służb). "Przygotujemy też pasy separacyjne przy torowisku pod zieleń wysoką i niską (nasadzenia będzie realizować ZDM), a także miejsce pod nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe - na wysokości ul. Sienkiewicza i Złotej. W tych miejscach pojawią się również nowe rozwiązania dla kierowców (odpowiednio lewoskręt i zawrotka)" - zapowiadają TW.

Pierwsze rozbiórki na Marszałkowskiej Pierwsze rozbiórki na Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Pierwsze rozbiórki na Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Pierwsze rozbiórki na Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Pierwsze rozbiórki na Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie Pierwsze rozbiórki na Marszałkowskiej Źródło: Tramwaje Warszawskie