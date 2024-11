Ostatnie Pokolenie zablokowało ruch na Wisłostradzie

W poniedziałek rano aktywiści i aktywistki z Ostatniego Pokolenia zablokowali ruch na Wisłostradzie. Usiedli na jezdni na wysokości wjazdu do tunelu. Interweniowała policja.

W poniedziałek po godzinie 7 grupa kilkunastu osób w kamizelkach odblaskowych usiadła na jezdni przy wlocie do tunelu Wisłostrady w kierunku Żoliborza. Po kilkunastu minutach protestujący zostali zdjęci z jezdni przez policjantów. - Wisłostrada jest przejezdna - przekazał krótko po godzinie 8 Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji.

"Będzie tylko coraz gorzej"

"Kryzys klimatyczny to nowa rzeczywistość w Polsce. Latem mieliśmy śmiercionośne upały, w dwustu gminach brakowało wody. We wrześniu dzieci nie mogły pójść do szkół ze względu na ekstremalne temperatury. W centralnej Polsce wyschła Wisła, a na południu wielka powódź zamordowała 9 osób i pozbawiła dziesiątki tysięcy dobytku całego życia. Teraz pada już śnieg, a ofiary powodzi na południu Polski wciąż nie dostały pieniędzy od rządu. Będzie tylko coraz gorzej" - tłumaczą w komunikacie aktywiści.