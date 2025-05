Ostatnie Pokolenie maszeruje przez mosty. Pod flagą biało-czerwoną.

Aktywiści Ostatniego Pokolenia na trasie W-Z Źródło: Ostatnie Pokolenie/X

Na poniedziałek aktywiści klimatyczni z Ostatniego Pokolenia zapowiedzieli marsze przez trzy warszawskie mosty: Śląsko-Dąbrowski, Świętokrzyski i Poniatowskiego.

Aktywiści Ostatniego Pokolenia zebrali się rano na placu Zamkowym. Wybrzmiał okrzyk "Solidarność naszą siłą". "Wybieramy się na marsz po warszawskich mostach. Pierwszym mostem będzie most Śląsko-Dąbrowski. Następnym będzie most Świętokrzyski" - zapowiedział na jeden z aktywistów. W zapowiedzi protestu był też most Poniatowskiego.

Po krótkiej konferencji prasowej po godzinie 10 aktywiści i aktywistki ruszyli prawym pasem trasy W-Z w stronę mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Nieśli dużych rozmiarów polską flagę. Asystowała im policja.

- Zgromadzenie jest zarejestrowane. Udzielamy asysty, tak, jak w każdym innym przypadku, aby zabezpieczyć miejsce przemarszu i ich uczestników - poinformował nas Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Jak dodał, przemarsz jest spokojny, nie odnotowano żadnych incydentów. Przejazd mostami nie jest zablokowany.

Dlaczego protestuje Ostatnie Pokolenie?

Ostatnie Pokolenie zapowiadało blokadę Warszawy od kilku dni. Zbiegła się ona ze startem matur, ale jak zapewniła organizacja nie było planu, by blokować dojazdu na egzamin maturzystkom i maturzystom.

Ostatnie Pokolenie tłumaczy blokady tym, że prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zignorował ich żądania dotyczące wsparcia publicznego transportu i zorganizowania spotkania z premierem

"Ostatnie Pokolenie dało wybór Rafałowi Trzaskowskiemu, liderowi wyścigu prezydenckiego i Prezydentowi Warszawy: albo poprze postulaty walczące z wykluczeniem transportowym i zorganizuje spotkanie z Premierem, albo w jego mieście będą protesty w ogniu kampanii prezydenckiej. Miał czas na to do 4 maja. Rafał Trzaskowski wybrał protesty. Dlatego dziś kilkadziesiąt osób z całej Polski maszeruje przez mosty w centrum Warszawy. Tłum protestujących w pomarańczowych kamizelkach wyruszył spod Kolumny Zygmunta na Most Śląsko-Dąbrowski. Zablokują także Most Świętokrzyski oraz Most Poniatowskiego" - czytamy w oświadczeniu.

Ostatnie Pokolenie od początku ma dwa główne postulaty: przeniesienie środków zaplanowanych na rozbudowę autostrad i dróg ekspresowych na transport publiczny regionalny i lokalny, stworzenie miesięcznego biletu na 50 złotych na taki transport regionalny i lokalny.

Ostatnie Pokolenie na moście Śląsko-Dąbrowskim Źródło: Ostatnie Pokolenie