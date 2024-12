Demonstracja osób z niepełnosprawnościami przed siedzibą premiera. Domagają się ustawy

Rodziny osób z niepełnosprawnościami zorganizowały we wtorek demonstrację przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Domagają się wprowadzenia ustawy o asystencji osobistej.

Z manifestującymi spotkał się Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami i wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. - Ja bym chciał, żeby to było pół roku temu, ale to jest tak duża ustawa i wymaga tak wiele pracy, że czasami te procesy trwają trochę dłużej - wyjaśnił. - Jeśli w pierwszym kwartale przyszłego roku ustawa trafi do Sejmu i prezydent ją podpisze, to zaraz potem zaczniemy jej wdrażanie - dodał Krasoń.

Wiceminister wyjaśnił, że ustawa została napisana już we wrześniu, ale przez cały ten czas trwały prace nad mechanizmem finansowania. - Udało się to zrobić, przygotowaliśmy zadanie, które będzie adekwatne do naszych możliwości. Przed nami konsultacje społeczne - zapowiedział.

Polityk podziękował także protestującym za wywieranie presji na rządzie, aby wprowadzić to świadczenie.

Demonstracja osób z niepełnosprawnościami przed siedzibą KPRM Radek Pietruszka/PAP

Co ma zawierać ustawa o asystencji osobistej?

Projekt ustawy o asystencji osobistej zakłada, że osoba z niepełnosprawnością będzie mogła zdecydować, czy usługę ma dla niej świadczyć asystent, którego sama wybierze (nie będzie mógł to być członek rodziny), czy osoba współpracująca z działającymi w jego okolicy organizacjami pozarządowymi lub w ramach systemu organizowanego przez powiat.

Zgodnie z projektem określony zostanie system wymagań dla asystentów, który obejmie odpowiednie szkolenia i weryfikację kwalifikacji i kompetencji.

Ustalanie prawa do asystencji osobistej będzie możliwe poprzez złożenie wniosku do właściwego wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Zostanie również przeprowadzona ocena potrzeb osoby z niepełnosprawnością co do asystencji osobistej na podstawie formularza samooceny takich potrzeb, wywiadu w miejscu zamieszkania i obserwacji.

Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła wykorzystać przyznany jej wymiar asystencji osobistej w określonym czasie, co zapewni niezbędną elastyczność wsparcia i umożliwi korzystanie z niego zgodnie z potrzebami użytkownika. Osoba z niepełnosprawnością każdorazowo będzie określała zakres usługi, jaki ma obejmować asystencja.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał 2025 roku. Koszty ustawy w pierwszym roku jej obowiązywania szacowane są na trzy miliardy złotych.

Jest także prezydencki projekt ustawy

We wtorek w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda, wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą, wzięli udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych sportowcom, trenerom, działaczom, nauczycielom i przedstawicielom organizacji pozarządowych za zasługi w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Andrzej Duda podkreślił, że odznaczenia są symbolicznym podziękowaniem polskiego państwa dla osób pracujących na rzecz drugiego człowieka. Jak podkreślił, niezwykłą rolą osób z niepełnosprawnościami jest pokazywanie, że mimo trudności można osiągnąć sukces i satysfakcję osobistą. - To jest wielka i absolutnie immanentna cecha nowoczesnego państwa, że jest ono państwem jak najbardziej równych szans dla wszystkich - powiedział prezydent.

Przypomniał, że do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osobie z niepełnosprawnościami, która ma na celu zwiększenie dostępności i wyrównanie szans. Zdaniem wiceministra Krasonia projekt prezydencki jest "wysoce niewystarczający" a część zapisów nie realizuje konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jak ocenił projekt rządowy, który w piątek trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu, został przygotowany "dużo lepiej".

Ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami przypada 3 grudnia.

