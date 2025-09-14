Zderzenie z autobusem. Kierowca z zakazem i pod wpływem środków odurzających

Zderzenie auta i autobusu w Alejach Ujazdowskich Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Do zderzenia doszło około godziny 20.30 w pobliżu skrzyżowania Alej Ujazdowskich z ulicą Matejki. Jak przekazał nam aspirant Paweł Redzik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, uczestniczyły w nim osobowy mercedes oraz autobus miejski. - Dwóch pasażerów autobusu odniosło drobne obrażenia - dodał.

Na miejscu pracowali strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. Jak opisywał asp. Redzik, strażacy zajęli się zabezpieczeniem miejsca zderzenia oraz odłączeniem akumulatorów pojazdów, a także uprzątnięciem płynów eksploatacyjnych z jezdni.

Ze zdjęć naszego reportera wynika, że mercedes wypadł po zderzeniu z jezdni i zatrzymał się na pasie zieleni.

- Kierujący mercedesem 19-latek prowadził pojazd pod wpływem środków psychoaktywnych i bez uprawnień - informuje podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Mężczyzna również wymagał udzielenia mu pomocy medycznej. Następnie został zatrzymany.

