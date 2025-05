Święto Konstytucji 3 maja. Uroczystości, bieg i inne wydarzenia

Bieg Konstytucji 3 Maja w Warszawie (wideo archiwalne) Źródło: TVN24

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w stolicy odbędą się uroczystości, zgromadzenia i wydarzenia sportowe. O poranku ulice przejmą uczestnicy 33. Biegu Konstytucji 3 Maja. Mieszkańców czekają zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej i organizacji ruchu.

W sobotę, 3 maja, autobusy i tramwaje będą jeździły według świątecznego rozkładu jazdy. Podobnie jak 1 maja zawieszone zostanie kursowanie linii 126 i 160, a 193 i 527 będą miały specjalne rozkłady jazdy. Metro będzie kursowało jak w niedziele (z kursami nocnymi w nocy z 3 na 4 maja).

Uroczystości centralne

Na placu Zamkowym oraz placu Piłsudskiego odbędą się centralne uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja. Weźmie w nich udział para prezydencka: Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Prezydent wręczy odznaczenia państwowe, a w południe zaplanowano też jego wystąpienie.

W związku z organizacją oficjalnych uroczystości przez całą sobotę nie będzie można parkować na ulicach: Jezuickiej, Kanonii, Świętojańskiej, Piwnej i Królewskiej po stronie Ogrodu Saskiego, a w sobotę i niedzielę, 3 i 4 maja, również na parkingu przed Teatrem Wielkim - Operą Narodową.

W czasie przemarszów wojskowej asysty honorowej, kompanii reprezentacyjnej i orkiestry, w godzinach 8.00-14.00 ruch będzie czasowo wstrzymywany na ulicach: Dziekaniej; Kanonii; Królewskiej, wzdłuż Ogrodu Saskiego; Jezuickiej; Piekarskiej; Podwale, od Senatorskiej do Kapitulnej; Senatorskiej, od Miodowej do Podwale; Świętojańskiej; Zapiecek oraz placu Zamkowym.

Od godziny 12.00 do 12.30 zamknięty dla ruchu zostanie również plac Piłsudskiego.

Wtedy autobusy linii: 111, 116, 180, 178, 503 będą omijać plac ulicą Marszałkowską, a autobusy linii 128 i 175 skręcą w lewo na rondzie Dmowskiego i przez Królewską oraz pac Grzybowski dojadą do przystanku końcowego Emilii Plater 02 (trasa będzie skrócona).

Bieg Konstytucji 3 Maja

W sobotę 3 maja wystartuje także 33. Bieg Konstytucji. Zawodnicy będą biegli w Alejach Jerozolimskich i na Marszałkowskiej. Na czas zawodów, od godziny 10.30 do 13.00, ulice na trasie biegaczy zostaną zamknięte dla ruchu.

"Najdłużej kierowcy nie przejadą przez plac Trzech Krzyży, gdzie stanie miasteczko biegowe. Plac będzie zamknięty w sobotę od godziny 3.00 do 15.00. Wzdłuż trasy biegu nie będzie można parkować" - zaznaczył Zarząd Transportu Miejskiego.

Utrudnienia w ruchu podczas Biegu Konstytucji Źródło: UM Warszawa

Podobnie jak w ubiegłym roku, biegacze rozpoczną i zakończą zmagania na placu Trzech Krzyży. Cała trasa będzie jednak nowa. Zawodnicy wystartują o godzinie 11.00 i pobiegną ulicami: Alejami Ujazdowskimi, przez plac Na Rozdrożu, Bagatela, przez plac Unii Lubelskiej, Marszałkowską, przez plac Zbawiciela, Mokotowską, Piękną, przez plac Konstytucji, Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, przez rondo de Gaulle’a i Nowy Świat na plac Trzech Krzyży.

Na pokonanie pięciokilometrowej trasy biegacze będą mieli 55 minut.

Utrudnienia związane z biegiem

Pierwsze zmiany dla kierowców zaczęły się w sobotę, 3 maja, o godzinie 3.00. Wtedy zamknięty został plac Trzech Krzyży. Jadący Alejami Ujazdowskimi będą musieli skręcić w ulicę Piękną w lewo lub w prawo, a z ulicy Hożej przejadą wyłącznie w Mokotowską. Z Brackiej i Żurawiej otwarty pozostanie przejazd do Książęcej. Natomiast z Książęcej nie będzie można skręcić w lewo na plac Trzech Krzyży. Zakazy skrętu w stronę placu Trzech Krzyży staną również na rondzie de Gaulle’a. Do czasu rozpoczęcia zawodów, z ulicy Mysiej będzie można wyjechać w lewo, w kierunku Alej Jerozolimskich.

Od godziny 8.00 zamknięta jest ulica Książęca, a także Żurawia od Kruczej do placu. Ruch na ulicę Książęcą wróci o godzinie 13.00, a na plac Trzech Krzyży o 15.00. Na placu Trzech Krzyży nie będzie można parkować, a pozostawione pojazdy będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela.

Cała trasa zawodów zostanie zamknięta dla ruchu w godzinach 10.30-13.00. Podczas zmagań zamknięte będą również wloty ulic oraz wyjazdy z osiedli łączące się bezpośrednio z trasą biegu.

"Na najważniejszych skrzyżowaniach będą czuwali policjanci. Piesi przejdą przez trasę biegu wyłącznie w miejscach i w czasie wskazanym przez służby porządkowe" - poinformował stołeczny ratusz.

Wzdłuż trasy, od godziny 10.00 do 13.00, będzie obowiązywał zakaz parkowania.

Podczas zawodów ulica Myśliwiecka zostanie zamknięta za Hoene-Wrońskiego. Dalej pojadą wyłącznie mieszkańcy dojeżdżający do Wiejskiej. Z alei Wyzwolenia przez plac Na Rozdrożu będzie można przejechać tylko do zjazdu na Trasę Łazienkowską w stronę Pragi-Południe. Oba wjazdy z Trasy Łazienkowskiej na plac zostaną zagrodzone.

Kierowcy jadący Belwederską od Nabielaka będą musieli skręcić w ulicę Gagarina lub Spacerową. Dalej przejadą tylko dojeżdżający do ulic: Lądowej, Parkowej i Sulkiewicza.

Na placu Unii Lubelskiej będzie można skręcić wyłącznie w prawo: z Polnej w Boya-Żeleńskiego, z Boya-Żeleńskiego w Puławską i z Puławskiej w Klonową. Jadący Puławską od Ursynowa będą kierowani do Waryńskiego. Na Waryńskiego nie będzie skrętu w Boya-Żeleńskiego, a z ulicy Batorego trzeba będzie skręcić w Waryńskiego.

Z ulicy Waryńskiego nie będzie można również skręcić w Nowowiejską w kierunku placu Zbawiciela. Natomiast wyjeżdżający z Kruczej od strony Alej Jerozolimskich dojadą tylko do Pięknej, gdzie będą musieli skręcić w stronę Alej Ujazdowskich i pod nadzorem policji przejechać ulicą Piękną w poprzek trasy przez Aleje Ujazdowskie.

Na placu Konstytucji nie będzie można przejechać w stronę ronda Dmowskiego - kierowcy skręcą w Koszykową lub zawrócą. Ruch na Marszałkowskiej w kierunku Waryńskiego będzie odbywał się bez zmian, ale kierowcy nie skręcą w Żurawią, Hożą i Piękną.

Na rondzie Dmowskiego będzie zamknięty zjazd w Aleje Jerozolimskie w kierunku mostu Poniatowskiego.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W sobotę, 3 maja, autobusy linii 108 będą zaczynały trasę (i kończyły w przypadku kursów z Sadyby) na przystanku Książęca 02, znajdującym się na ulicy Kruczkowskiego niedaleko skrzyżowania z Rozbrat. Ruszając w stronę krańca św. Bonifacego najpierw zawrócą na wysokości PKP Powiśle i dalej pojadą już swoją normalną trasą.

Autobusy linii 116, 180 i 503 będą kursowały objazdem przez ulice Kruczą i Piękną; 118 i 166 przez ulice: Piękną, Górnośląską, Myśliwiecką i Rozbrat; natomiast autobusy linii 517 dojadą do ronda Dmowskiego (przystanek Centrum 06). Te zmiany potrwają do godziny 15.00, czyli jeszcze po planowanym zakończeniu imprezy.

Około godziny 8.00 zamknięty zostanie cały plac Trzech Krzyży, a na trasę objazdową przez Aleje Jerozolimskie, Wioślarską i Ludną zostaną skierowane autobusy linii 127 i 131.

"Między 10.30 a 13.00 wyłączona z ruchu będzie cała trasa biegu, a na objazdach znajdą się autobusy linii: 100, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 166, 180, 180, 503, 507, 517, 520, 521, 525" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zgromadzenia i inne wydarzenia

Również w sobotę o godzinie 13.00 uczestnicy "V Rajd Poloneza w Święto Konstytucji 3 Maja" wyruszą na paradę z plaży Romantycznej ulicami: Rychnowską, Wał Miedzeszyński, Trasą Siekierkowską, Wisłostradą do alei Armii Krajowej, Maczka, Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich do Autodromu Bemowo. Przejazd może potrwać do godziny 15.00.

O godzinie 12.00 odbędzie się zgromadzenie publiczne przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Organizatorzy zaplanowali przemarsz ulicami: Matejki, Alejami Ujazdowskimi, przez plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, przez rondo de Gaulle’a, Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy. Wydarzenie zakończy się o godzinie 16.30.

Z kolei o godzinie 14.00 odbędzie się przemarsz z placu Konstytucji ulicą Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego na plac Bankowy. Organizatorzy zaplanowali koniec wydarzenia o godzinie 16.00.